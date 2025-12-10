Multimedia
Miền Bắc sắp đón mưa to kèm rét hại, rét đậm diện rộng

Sáng ngày 10/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 12-13/12, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to, kèm dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh do gió mùa đông bắc kết hợp hội tụ gió.

Bản tin 60s ngày 10/12/2025 gồm những nội dung sau:

Lý do Campuchia rút toàn bộ các vận động viên khỏi SEA Games 33?

Dự án “Nuôi em” bị kiến nghị tập thể yêu cầu Công an xác minh tính minh bạch.

Lộ trình để Hà Nội thành công chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện.

Người Việt phải trả bao nhiêu để có thể chơi casino hợp pháp?

Rơi vận tải cơ quân sự tại Nga, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng.

Tổng thống Trump tuyên bố Nga chiếm ưu thế, chỉ trích châu Âu “nói nhiều, làm ít”.

Tổng thống Zelensky nêu yêu cầu để tổ chức bầu cử tại Ukraine./.

