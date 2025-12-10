Kinh tế
Paramount ‘hớt tay trên’ Netflix khi mua Warner với 108 tỷ USD

Netflix tưởng như đã nắm chắc chiến thắng, nhưng Paramount bất ngờ tung “cú lật kèo” trị giá 108,4 tỷ USD—không chỉ cạnh tranh, mà muốn nuốt trọn Warner Bros.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Màn phản công trị giá 108 tỷ USD của Paramount khiến cuộc đua thâu tóm Warner Bros đảo chiều kịch tính

EU điều tra việc Google sử dụng nội dung trực tuyến cho AI

Trung Quốc tăng tốc trong cuộc chơi robot toàn cầu

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
