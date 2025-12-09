Kinh tế
Hé lộ nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân sự của Apple

Việc loạt lãnh đạo cấp cao rời Apple đang tạo ra làn sóng đồn đoán về chiến lược AI của hãng. Apple được cho là phải thay đổi nhanh hơn để bắt kịp tốc độ phát triển AI từ Google và Microsoft.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hé lộ nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân sự của Apple

Giá đồng thế giới lập kỷ lục mới

Người trẻ Hàn Quốc vẫn không thể sở hữu nhà

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Khủng hoảng nhân sự của Apple #Chiến lược AI của Apple #Cạnh tranh công nghệ giữa Apple #Google và Microsoft #Tình hình tài chính toàn cầu #Thị trường bất động sản Hàn Quốc #Biến động giá đồng tiền thế giới #Chuyển động quốc tế về công nghệ #Phân tích chiến lược doanh nghiệp

