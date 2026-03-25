Báo điện tử Tài chính-Đầu tư ra mắt giao diện mới, đẩy mạnh chuyển đổi số

Ngày 25/3, Báo Tài chính-Đầu tư tổ chức lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử (thoibaotaichinhvietnam.vn), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động báo chí của đơn vị. Sự kiện khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả trong kỷ nguyên số.

Báo Tài chính-Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 388/QĐ-BTC ngày 26/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở hợp nhất ba cơ quan báo chí là Thời báo Tài chính Việt Nam, Báo Đầu tư và Báo Đấu thầu. Việc hợp nhất nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn hệ thống báo chí của Đảng và Nhà nước đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền của ngành. Sau một năm đi vào hoạt động với cơ cấu tổ chức mới, tờ báo đã nhanh chóng khẳng định vị thế là kênh thông tin chính thống, chuyên sâu, tạo được tiếng nói uy tín trong đời sống kinh tế-tài chính.

Giao diện mới của thoibaotaichinhvietnam.vn được thiết kế theo phong cách hiện đại, trực quan, tối ưu hóa tốc độ truy cập và khả năng hiển thị đa phương tiện. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình thức mà còn là nỗ lực nâng cấp trải nghiệm người dùng, giúp độc giả, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông tin chính sách tài chính, thuế, đầu tư và đấu thầu một cách nhanh chóng, chính xác.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tòa soạn chú trọng xây dựng đội ngũ phóng viên am hiểu chuyên môn để trở thành tờ báo kinh tế uy tín hàng đầu hàng đầu trong hệ thống báo kinh tế tại Việt Nam và vươn xa ra khu vực, thế giới. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương biểu dương những nỗ lực của tập thể Báo Tài chính-Đầu tư trong việc ổn định tổ chức và đổi mới nội dung. Thứ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, công tác truyền thông chính sách tài khóa ngày càng đóng vai trò trọng yếu. Do đó, Báo cần tiếp tục khẳng định vị thế và bám sát định hướng của Đảng và Nhà nước để lan tỏa các thông điệp chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội.

Thứ trưởng cũng đề nghị tòa soạn tập trung nâng cao chất lượng các bài viết chuyên sâu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất nội dung đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ phóng viên am hiểu chuyên môn để trở thành tờ báo kinh tế uy tín hàng đầu trong hệ thống báo kinh tế tại Việt Nam và vươn xa ra khu vực, thế giới.

Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành khẳng định trong thời đại số, Báo sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để trở thành người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp và độc giả. (Ảnh: Vietnam+)

Hiện nay, Báo Tài chính-Đầu tư sở hữu hệ sinh thái truyền thông đa chiều với 5 ấn phẩm báo in và các chuyên trang điện tử uy tín ( gồm Thời báo Tài chính Việt Nam, Báo Đầu tư, Báo Đầu tư Chứng khoán, Báo Vietnam Investment Review, Báo Đấu thầu), tạo thành nền tảng cung cấp thông tin chuyên sâu cho các nhà quản lý và giới đầu tư.

Thay mặt tòa soạn, Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành khẳng định trong thời đại số, Báo sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để trở thành người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp và độc giả. Việc ra mắt giao diện mới là nền tảng vững chắc để Báo Tài chính - Đầu tư hiện thực hóa mục tiêu trở thành diễn đàn phân tích kinh tế chuyên sâu, góp phần hỗ trợ các quyết sách điều hành và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước. Trong thời gian tới, Báo sẽ đẩy mạnh hoàn thiện hệ sinh thái nội dung số, mở rộng các nền tảng tương tác để tối ưu hóa hiệu quả truyền tải thông tin chính thống tới cộng đồng./.

