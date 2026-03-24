Đà Nẵng công bố kích cầu du lịch “Chạm về nguyên bản” 2026

Chiều 24/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị công bố Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2026 với thông điệp “Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản” và Chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE đến Đà Nẵng năm 2026 “Đà Nẵng – Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE”.

Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch Đà Nẵng Chạm về nguyên bản được xây dựng nhằm giúp mỗi du khách khi đến thành phố sẽ cảm nhận được một điểm đến Đà Nẵng tinh tế hơn thông qua hành trình “Chạm”.

Theo đó, các hành trình trải nghiệm nổi bật như: Chạm về bản sắc, chạm về tĩnh lặng, chạm về nguyên sơ, chạm về khoảnh khắc và chạm về vị giác.

Trong đó, mỗi một “Chạm” du khách sẽ được trải nghiệm những nét độc bản khác nhau về khám phá văn hóa làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi; trải nghiệm tour chữa lành hòa mình vào thiên nhiên; thử sức với hoạt động trekking hòa vào rừng nguyên sinh hay bùng nổ với những sự kiện lễ hội đẳng cấp quốc tế. Đáng nói, suốt quá trình đó du khách sẽ được trải nghiệm nền ẩm thực đa dạng, phong phú của Đà Nẵng mới với những món ăn đặc sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chia sẻ: “Chương trình được xây dựng như một định hướng của thành phố nhằm thích ứng với xu hướng phát triển mới của du lịch, mang lại một cách tiếp cận khác biệt, nơi mỗi du khách có thể cảm nhận điểm đến sâu sắc hơn thông qua hành trình trải nghiệm được dẫn dắt bởi 5 “điểm chạm” giàu cảm xúc”.

Tại sự kiện, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cũng công bố chương trình xúc tiến thu hút khách du lịch MICE với chủ đề “Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE”. Ngoài việc cập nhật xu hướng mới và tình hình thực tế đã được điều chỉnh riêng cho từng thị trường, một điểm nhấn khác của chương trình là cơ chế vinh danh doanh nghiệp MICE với các quyền lợi quảng bá thực tế, góp phần gia tăng nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp tham gia.

Năm 2026, ngành du lịch Đà Nẵng phấn đấu đón khoảng 19,4 - 19,8 triệu lượt khách lưu trú, tăng 10%-12% so với năm 2025. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành của ngành được đặt mục tiêu đạt gần 70 nghìn tỷ đồng, tăng 16-17% so với năm 2025./.