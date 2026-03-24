Vịnh Bái Tử Long được tạp chí Mỹ vinh danh là “kỳ quan của Đông Nam Á”

Vịnh Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa được Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ đưa vào danh sách 7 kỳ quan bậc nhất ở Đông Nam Á.

Danh sách 7 kỳ quan bậc nhất ở Đông Nam Á tôn vinh những điểm đến nổi bật với trải nghiệm độc đáo dành cho du khách toàn cầu.

Việt Nam góp mặt ở vị trí thứ 3 với vịnh Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh) - điểm đến vẫn lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ và không gian yên bình hiếm có.

Theo Condé Nast Traveler, Đông Nam Á đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những khu vực du lịch hấp dẫn hàng đầu thế giới. Sức hút của khu vực đến từ sự kết hợp hài hòa giữa những bãi biển nhiệt đới nguyên sơ, cảnh quan thiên nhiên phong phú, những di sản cổ kính cùng nền văn hóa giàu bản sắc.

Tuy nhiên, để cảm nhận trọn vẹn chiều sâu của mỗi điểm đến, du khách nên tìm kiếm những hành trình mới mẻ, không chỉ dừng lại ở những tuyến tham quan quen thuộc và các địa danh mang tính biểu tượng.

Bên cạnh các điểm đến nổi tiếng, Đông Nam Á còn ẩn chứa vô vàn “viên ngọc quý” trên những cung đường ít dấu chân du khách, những nơi thực sự mang lại trải nghiệm chân thực và khác biệt.

Bên cạnh viên ngọc Bái Tử Long, những địa danh khác nằm trong danh sách này gồm có: tỉnh Batanes (Philippines); vườn quốc gia Phnom Kulen (Campuchia); George Town (Penang, Malaysia); cao nguyên Bola.

Bái Tử Long nổi tiếng là vịnh có hệ thống đảo, hang động kỳ vĩ, hệ thống bãi biển đẹp và hoang sơ. Vườn Quốc gia Bái Tử Long nằm trong quần thể vịnh Bái Tử Long đã được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN vào năm 2017.

San hô Acropora dưới Vịnh Bái Tử Long. (Ảnh TTXVN phát)

Đặc biệt, giá trị cảnh quan vịnh biển Bái Tử Long phù hợp với phát triển du lịch quanh năm với nhiều loại hình du lịch hấp dẫn, như tham quan ngắm cảnh, tắm biển, bơi thuyền, thả dù, câu cá giải trí, các loại hình du lịch sinh thái...

Bái Tử Long khác biệt với vịnh Hạ Long bởi có hệ thống các đảo đất có người dân sinh sống, nơi du khách có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân; một số đảo có bãi biển đẹp, phát triển nhiều rạn san hô, có khả năng xây dựng những khu bảo tồn thiên nhiên, công viên sinh thái phục vụ phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.

Ngày 19/7/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc công bố các hành trình tham quan, du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Trong đó, công bố 8 hành trình tham quan, du lịch trên vịnh Hạ Long, 10 hành trình trên vịnh Bái Tử Long và 3 hành trình kết nối vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Cuối tháng 3 năm 2025, Quảng Ninh chính thức khai trương các hành trình tham quan, du lịch vịnh Bái Tử Long, gồm: Hành trình Cảng Ao Tiên-đảo Tây Hoi-hòn Mèo May Mắn (hòn Mèo Lười)-đảo Bản Sen- hang Nhà Trò; hành trình Cảng Ao Tiên-hang Phất Cờ-khu nuôi trồng trai ngọc (hòn Đá Đen)-cống Lão Vọng-hòn Đũa (hòn Dù)-đảo Minh Châu; hành trình Cảng Ao Tiên-Công viên Hòn Xếp; hành trình Cảng Ao Tiên-làng chài cống Lão Vọng-đảo Trà Ngọ lớn-hòn Thiên Nga; hành trình Cảng Ao Tiên-khu Cái Đé- điểm neo đậu nghỉ đêm Máng Hà; hành trình Cảng Ao Tiên-vụng Trà Thần (đảo Trà Ngọ lớn)-bãi tắm Cái Lim-Điểm neo đậu nghỉ đêm Máng Hà-khu Cái Đé.

Mỗi hành trình đều mang đến những trải nghiệm khác biệt, từ thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ đến tìm hiểu đời sống văn hóa của ngư dân địa phương. Du khách không chỉ được tham quan, nghỉ dưỡng tại các địa danh đã nổi tiếng như đảo Quan Lạn, Minh Châu mà còn được tìm hiểu, khám phá những điểm đến mới hấp dẫn, như Đảo Phất Cờ nơi có động Phất Cờ - hang động lớn nhất nhì của vịnh Bái Tử Long, du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền kayak, khám phá thăm trang trại nổi nuôi trồng rong sụn trên mặt biển hoặc thư giãn tại bãi tắm hoang sơ, xinh đẹp trên đảo.

Hay khu nuôi trồng trai ngọc tại khu vực hòn Đá Đen cũng là điểm dừng chân thú vị để du khách tìm hiểu về quá trình nuôi trồng ngọc trai bởi ngọc trai nơi đây không chỉ đẹp về màu sắc, lớn về kích thước mà còn được đánh giá là loại ngọc trai thượng hạng, có chất lượng đứng đầu thế giới. Tàu đi qua Hòn Quạ, Cống Lão Vọng, Hòn Đũa du khách có thể ngồi trên tàu để ngắm cảnh, chụp hình lưu niệm.

Cảng tàu khách Ao Tiên, phục vụ các hành trình tham quan du lịch trên vịnh Bái Tử Long. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Cùng với việc sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, vịnh Bái Tử Long đang hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch khi có vị trí hết sức thuận lợi, nằm cách Cửa khẩu quốc tế Móng Cái khoảng 100km và liền kề với Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; có hệ thống giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường biển và đường hàng không, đồng thời là cửa ngõ để kết nối với Cô Tô, các tuyến đảo Đá Dựng (Đầm Hà), Cái Chiên (Hải Hà), Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Trà Cổ (Móng Cái).

Nhiều hệ thống cơ sở lưu trú với các tổ hợp nghỉ dưỡng lớn đã hình thành tại Vân Đồn như: Wyndham Sonasea Vân Đồn, Angsana Quan Lạn…

Các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cũng đang phát triển các sản phẩm du lịch mới khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long (bao gồm cả khu vực ven bờ, các vùng phụ cận) để hình thành chuỗi các sản phẩm du lịch kết nối./.

Quảng Ninh: Tạo sự khác biệt, phát huy tiềm năng du lịch vịnh Bái Tử Long Du lịch tại Bái Tử Long có thể kết hợp các hành trình khám phá đảo hoang sơ, mang đến trải nghiệm phong phú như ngủ đêm trên các đảo, kết hợp cắm trại, ngắm sao, đốt lửa trại trên bãi biển...