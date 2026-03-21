Lý do đặc biệt nào giúp Hà Giang, Hội An lọt top điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026?

Hà Giang (Tuyên Quang) và Hội An (Đà Nẵng) vừa lọt danh sách top 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 do Time Out công bố, lần lượt ở vị trí thứ 17, 51. Có thể thấy đây là hai điểm đến ở hai chiều không gian và cảm xúc khác nhau, như hai gam màu đối lập nhưng cùng hiện diện trong một tổng thể để “vẽ” nên bức tranh chung về cái đẹp.

Time Out có mạng lưới độc giả rộng lớn tại các thị trường như châu Âu, Mỹ và Australia. Vì thế, việc lọt vào danh sách bình chọn này không chỉ ghi nhận về sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam, mà còn tạo hiệu ứng truyền thông tích cực trên quy mô toàn cầu. Vậy vì sao Hà Giang và Hội An lọt vào “mắt xanh” của bảng xếp hạng này?

Vẻ đẹp Hà Giang: Từ địa chất đến con người

Điểm đến Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) được gọi tên gợi ra cả chiều không gian địa chất và con người, nơi những con đèo như Mã Pí Lèng, Thẩm Mã… đặc biệt hấp dẫn du khách trong và ngoài nước với mỗi khúc cua mở ra một tầng cảnh quan khác biệt.

Nhưng có lẽ giá trị giúp Hà Giang có thể đứng cùng những dãy núi nổi tiếng thế giới trong bảng xếp hạng của Time Out không nằm ở độ cao hiểm trở, mà là chiều sâu văn hóa của vùng biên viễn Đông Bắc dải đất hình chữ S. Ở đó, cấu trúc xã hội và văn hóa độc đáo được tạo nên từ 43 dân tộc cùng sinh sống, nơi mỗi bản làng là một “đơn vị ký ức” đậm đặc giá trị bản địa.

Hoàng Su Phì nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang là hiện thân cho cảnh quan và đời sống nông nghiệp của người dân địa phương từ hàng nghìn năm gắn bó với nền văn minh lúa nước, minh chứng cho khả năng “làm chủ” thiên nhiên mà không phá vỡ cấu trúc của con người.

Những cung đường đèo độc đáo. (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Địa hình khắc nghiệt và truyền thống văn hóa bền bỉ được lưu truyền theo thời gian đã tạo nên một Hà Giang riêng có, một điểm đến giúp du khách có cơ hội cảm nhận nhiều hơn thay vì chỉ chiêm ngưỡng.

“Travel blogger” GenZ Vương Công Nam sau chuyến xuyên Việt bằng xe gắn máy để tiện khám phá những điểm dừng chân “khù khoằm” đã khẳng định mùa Xuân Hà Giang ấn tượng vô cùng. Đúng như đánh giá của Time Out.

“Mùa Xuân Hà Giang như được thay áo mới, khắp các sườn núi, bản làng là sắc hoa đào, hoa mận, hoa lê nở rộ, xen kẽ trong màu xám của đá và màu xanh của núi rừng. Đi Hà Giang mùa Xuân, với em, thú vị nhất vẫn là chạy xe máy qua những cung đèo trong cái lạnh se sắt, có những ngày mưa lất phất, sương giăng kín lối, thậm chí có đoạn chạy xuyên qua mây. Cảm giác ấy rất khó diễn tả, vừa lạnh, vừa mệt nhưng lại ‘đã’ theo một cách rất riêng của dân mê phượt,” Nam chia sẻ.

Ngoài cảnh sắc, theo Nam, Hà Giang đặc biệt nhất với không khí Tết vùng cao. Những phiên chợ đầu năm rộn ràng sắc màu váy áo, tiếng cười nói, những sinh hoạt đời thường rất mộc mạc nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi và ấm áp. “Với em, chính con người và nhịp sống nơi đây đã làm cho mỗi khung hình trở nên có hồn hơn,” Nam nói và tư vấn “nếu độc giả đang tìm một điểm đến để mở đầu năm mới bằng những trải nghiệm vừa đẹp, vừa sâu, thì Hà Giang mùa Xuân là lựa chọn rất đáng để thử.”

Du khách quốc tế sẵn sàng chi trả hàng nghìn USD/ đêm để trải nghiệm thiên nhiên và các dịch vụ đặc biệt mang đậm dấu ấn bản địa ở vùng biên viễn Hà Giang của tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Đi để cảm” một Hội An sống động

Quả thực, nếu Hà Giang là vẻ đẹp của không gian, thì Hội An lại là hiện thân cho vẻ đẹp thời gian. Đô thị cổ ấy không chỉ gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp thị giác đặc trưng, mà còn bởi không gian sống động, và đặc biệt hơn khi giữ được kết nối tự nhiên giữa di sản và đời sống đương đại.

Hội An phù hợp một cách tự nhiên trong xu thế chuyển dịch từ “đi để thấy” sang “đi để cảm” của thế giới. Một điểm đến vừa đẹp vừa giàu trải nghiệm gắn liền với cuộc sống, văn hóa bản địa và nhất là cảm xúc.

Theo đánh giá của Time Out, những gam màu vàng ấm của phố cổ, những con đường nhỏ phủ đầy dấu vết thời gian và không gian đèn lồng rực rỡ khi đêm xuống tạo nên một bức tranh giàu cảm xúc, nơi du khách không chỉ ngắm nhìn mà có thể thực sự bước vào và cảm nhận.

Ẩm thực ở vùng đất ấy không chỉ là những món ăn nổi tiếng, mà còn là câu chuyện về văn hóa và ký ức được lưu giữ. Đến đó, du khách được trực tiếp hòa mình vào không gian những làng nghề và nếp sinh hoạt truyền thống, thể thấu hiểu hơn về cách những giá trị văn hóa được duy trì và trao truyền qua các thế hệ.

Du khách trải nghiệm một hoạt động ẩm thực ở làng rau Trà Quế, Hội An. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Việc được Hội An được vinh danh vì thế không chỉ là một danh hiệu, nó chính là sự khẳng định cho giá trị bền vững và sức hấp dẫn lâu dài của điểm đến trên hành trình chinh phục du khách toàn cầu.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kỳ vọng những danh hiệu đạt được thời gian qua sẽ góp phần giúp địa phương sớm đạt được mục tiêu đón khoảng 19,1 triệu lượt khách trong năm 2026 (tăng 10,2% so với năm 2025). Trong đó, mục tiêu khách quốc tế đạt khoảng 7,86 triệu lượt, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về hoạt động du lịch./.

Khám phá rừng dừa Cẩm Thanh – Top 50 làng đẹp nhất thế giới Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu ở Cẩm Thanh, Hội An – ngôi làng Việt Nam vừa được Forbes vinh danh Top 50 làng đẹp nhất thế giới, mang đến trải nghiệm du lịch sông nước khó quên.