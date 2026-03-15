Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh vào Top 50 thành phố thú vị nhất thế giới năm 2026

Theo bảng xếp hạng Best Cities 2026 của tạp chí Time Out, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh góp mặt trong Top 50 đô thị thú vị nhất thế giới để sống và khám phá, nhờ sức sống đô thị, ẩm thực và sáng tạo.

Tạp chí Time Out của Anh vừa công bố bảng xếp hạng Best Cities 2026, lựa chọn 50 thành phố thú vị nhất thế giới dựa trên khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 đô thị cùng ý kiến của hơn 100 chuyên gia và phóng viên quốc tế.

Trong danh sách này, Hà Nội đứng thứ 25, được đánh giá là sự hòa quyện hấp dẫn giữa nét cổ kính và sức sống hiện đại. Văn hóa cà phê, ẩm thực đường phố cùng không gian sáng tạo mới đang góp phần tạo nên sức hút riêng của Thủ đô. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 38, nổi bật với nhịp sống năng động và môi trường sáng tạo đang phát triển mạnh.

Việc hai đô thị lớn của Việt Nam cùng góp mặt trong bảng xếp hạng cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của các thành phố Việt Nam trên bản đồ đô thị toàn cầu./.