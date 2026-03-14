Cột khói bốc lên từ khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở Iraq do trúng tên lửa

Nguồn tin an ninh Iraq cho biết, một tên lửa đã đánh trúng bãi đỗ trực thăng bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad, phá hủy một phần hệ thống phòng không tại khu phức hợp này.

Các nguồn tin an ninh Iraq cho biết, một tên lửa đã đánh trúng bãi đỗ trực thăng bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ nằm ở khu vực Vùng Xanh tại thủ đô Baghdad. Hiện chưa rõ tên lửa do bên nào khai hỏa, cũng như chưa có thông tin về thương vong.

Các nhân chứng cho biết đã thấy cột khói bốc lên từ khuôn viên Đại sứ quán. Theo một nguồn tin an ninh Iraq, vụ tấn công đã phá hủy một phần hệ thống phòng không tại khu phức hợp này, song không nêu rõ chi tiết.

Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Trước đó một ngày, cơ sở này đã nâng cảnh báo an ninh lên mức 4 đối với Iraq.

Đây cũng là lần thứ hai khu phức hợp rộng lớn này bị tấn công kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Trung Đông hôm 28/2, khi Mỹ và Israel không kích nhằm vào Iran, dẫn đến các cuộc tấn công đáp trả của Tehran.

Trước đó, ngày 7/3, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã bị tấn công bằng tên lửa và nhiều tiếng nổ đã vang lên, kích hoạt hệ thống phòng thủ của đại sứ quán./.