Hà Lan: Nổ tại trường học Do Thái ở Amsterdam

Giới chức Hà Lan ngày 14/3 cho biết, một vụ nổ đã xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại một trường học Do Thái ở thủ đô Amsterdam. Rất may vụ việc chỉ gây thiệt hại nhẹ và không có thương vong. Vụ việc đang được điều tra như một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cộng đồng Do Thái.

Chính quyền địa phương xác nhận có đoạn video ghi lại việc đặt và kích nổ thiết bị nổ. Hiện các nhà điều tra đang giám định đoạn video này.

Thị trưởng Amsterdam Femke Halsema lên án vụ việc là "hành động gây hấn hèn nhát," nhấn mạnh rằng chính quyền đang xử lý vụ việc với mức độ nghiêm trọng tối đa. Bà Halsema khẳng định, Amsterdam phải là một thành phố nơi người Do Thái có thể sống mà không sợ hãi, và trường học phải là nơi trẻ em có thể học tập an toàn.

Trước đó một ngày, cảnh sát Hà Lan cũng đã bắt giữ 4 thiếu niên do liên quan đến một vụ đốt phá tại một giáo đường Do Thái ở thành phố Rotterdam./.