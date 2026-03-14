Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cử tri lưu ý thời gian bỏ phiếu trong ngày 15/3

Ngày Chủ Nhật 15/3/2026 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là ngày hội non sông để bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ sức, đủ tài, đại diện cho mình tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp - những cơ quan có nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương. Vì thế, mỗi cử tri cần lưu ý về thời gian, về cách thức bỏ phiếu để đi bầu cử theo đúng quy định./.

