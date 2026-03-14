Bộ Nội vụ: Công tác chuẩn bị bầu cử hoàn tất, sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Chiều 14/3, Bộ Nội vụ cho biết qua nắm bắt tình hình thực tế tại các địa phương và tổng hợp báo cáo từ các tỉnh, thành phố cho thấy công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và đúng tiến độ theo quy định.

Các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, danh sách cử tri, tuyên truyền, vận động bầu cử đến công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đều được các địa phương chủ động triển khai.

Trên cơ sở nội dung tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành Trung ương liên quan, các địa phương đã tổ chức quán triệt và tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, chú trọng thành viên của các Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, nhằm bảo đảm các thành viên nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn.

Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Quy trình tổ chức Ngày bầu cử; nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên Tổ bầu cử; quy trình kiểm tra thẻ cử tri, phát phiếu bầu và hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử; việc quản lý hòm phiếu, bảo đảm bí mật phiếu bầu; quy trình kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu cử.

Đồng thời, các địa phương cũng được hướng dẫn sử dụng thống nhất hệ thống biểu mẫu, biên bản và tài liệu nghiệp vụ phục vụ bầu cử.

Thông qua tập huấn, các thành viên Tổ bầu cử cơ bản nắm vững quy trình nghiệp vụ, nâng cao khả năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử, góp phần bảo đảm việc tổ chức Ngày bầu cử được thực hiện đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh việc tập huấn nghiệp vụ, các địa phương đã chủ động tổ chức diễn tập quy trình tổ chức Ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu nhằm rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị và nâng cao khả năng xử lý các tình huống phát sinh. Nhiều địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn… đã tổ chức diễn tập cho các thành viên Tổ bầu cử về quy trình tổ chức bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu, quản lý hòm phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

Nội dung diễn tập chủ yếu gồm: tổ chức lễ khai mạc bầu cử và các bước tiến hành bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu; thực hành báo cáo, cập nhật số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu theo các mốc thời gian về Ủy ban bầu cử tỉnh; thực hiện quy trình kiểm phiếu tại Tổ bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử tại Ban bầu cử và Ủy ban bầu cử cấp xã.

Đồng thời, các địa phương cũng tổ chức diễn tập việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại khu vực bỏ phiếu. Trong quá trình diễn tập, các địa phương đã thực hành xử lý một số tình huống giả định có thể phát sinh trong ngày bầu cử, như: trường hợp phát sinh cử tri vãng lai; cử tri quên hoặc mất thẻ cử tri; cử tri không có tên trong danh sách cử tri; cử tri viết sai hoặc làm hỏng phiếu bầu; tình huống gây mất trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu; mất điện hoặc sự cố kết nối hệ thống thông tin.

Thông qua diễn tập, các địa phương đã rà soát, hoàn thiện các bước chuẩn bị, nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử; đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh và có phương án chuẩn bị, bảo đảm sẵn sàng tổ chức Ngày bầu cử đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Theo Bộ Nội vụ, các địa phương đã rà soát, bố trí các khu vực bỏ phiếu tại những địa điểm thuận lợi, bảo đảm diện tích, điều kiện an toàn và thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Khu vực cabin bầu cử đã được lắp đặt và trang bị đầy đủ để phục vụ cử tri phường Cửa Nam (Hà Nội). (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Việc bố trí khu vực bỏ phiếu bảo đảm phân khu hợp lý cho các bước kiểm tra thẻ cử tri, nhận phiếu bầu, viết phiếu, bỏ phiếu và kiểm phiếu; tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền bầu cử thuận lợi, đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử và con dấu “Đã bỏ phiếu” theo quy định.

Các trang thiết bị cần thiết như bàn ghế, phòng viết phiếu, bảng niêm yết, phương tiện phục vụ kiểm phiếu và các điều kiện kỹ thuật khác cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm phục vụ tốt quá trình tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu tại các khu vực này.

Việc in ấn, cấp phát phiếu bầu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử cùng các tài liệu phục vụ bầu cử được các địa phương thực hiện đúng quy trình và tiến độ.

Các Tổ bầu cử đã tiếp nhận, kiểm tra và bảo quản đầy đủ các tài liệu bầu cử, sẵn sàng phục vụ Ngày bầu cử theo quy định.

Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, đúng quy định; treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử; niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử để cử tri nghiên cứu trước khi thực hiện quyền bầu cử. Công tác trang trí, khánh tiết được thực hiện đồng bộ, góp phần tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, hướng tới Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chỉnh sửa vị trí cử tri viết phiếu bầu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Các điều kiện phục vụ Ngày bầu cử trên phạm vi cả nước đã được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định và bảo đảm tiến độ; các tổ chức phụ trách bầu cử hoạt động ổn định, sẵn sàng tổ chức Ngày bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Theo báo cáo của các địa phương, không khí chuẩn bị cho Ngày bầu cử trên phạm vi cả nước diễn ra khẩn trương, tích cực, nghiêm túc và đúng tiến độ.

Các địa phương đã hoàn thành việc trang trí khu vực bỏ phiếu, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các tuyến đường, khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

Tại nhiều địa bàn, nhất là ở các đô thị, trung tâm chính trị-văn hóa và khu đông dân cư, việc trang trí, tuyên truyền được thực hiện trang trọng, tạo khí thế phấn khởi hướng tới Ngày bầu cử.

Các khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang khang trang, bố trí hợp lý, thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu; các địa phương đã hoàn thành việc niêm yết các thông tin cần thiết tại khu vực bỏ phiếu và tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trong cộng đồng dân cư.

Cử tri xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Tùy theo điều kiện và đặc điểm từng địa bàn, các địa phương đã lựa chọn hình thức trang trí, tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán và nét văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư, chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó vừa bảo đảm tính trang trọng của sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, vừa tạo không khí gần gũi, phấn khởi trong nhân dân.

Bộ Nội vụ đánh giá dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, cùng sự chủ động triển khai đồng bộ của các bộ, ngành và địa phương, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đã hoàn tất, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, công khai, minh bạch, bình đẳng và đúng pháp luật, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân./.

Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế.

