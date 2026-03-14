Tâm sự của các cử tri U100 trước ngày bầu cử trọng đại

Lắng nghe hai cử tri tuổi gần 100 tuổi - những người đã dành cả thế kỷ với mọi biến động của đất nước - chia sẻ những tiêu chí chọn đại biểu xứng đáng trước "giờ G."

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời gian bầu cử (15/3). Tại phường Hồng Hà - người đông dân nhất Thủ đô Hà Nội, không khí bầu cử đã đến với từng hộ gia đình qua những tấm thẻ cử tri. Ai nấy đều sẵn sàng cho Chủ nhật đặc biệt - ngày toàn dân đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Mỗi cử tri mà đặc biệt là những cử tri lớn tuổi như bà Vũ Thị Tuyết (95 tuổi) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tẹo (99 tuổi), những người ở độ tuổi xưa nay hiếm, đã cùng đất nước đi gần một thế kỷ, hiểu rõ về sức mạnh của nhân dân, luôn mong muốn một đất nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển.

Tiêu chí đặc biệt của cử tri 95 tuổi

Hôm nhận tin có tổ bầu cử qua trao thẻ cử tri, bà Vũ Thị Tuyết đã mở cửa chờ sẵn. Từ khi được phát danh sách người ứng cử, bà đã nghiên cứu kỹ về trình học vấn, ngoại ngữ, trình độ lý luận chính trị, kinh nghiệm làm việc và độ tuổi từng người.

Nhờ vậy mà nhiều ngày trước hôm bỏ phiếu, cử tri sinh năm 1931 đã có cho mình những lựa chọn riêng. Bà Tuyết chọn ứng viên theo 3 tiêu chí: Trước tiên là có trình độ, năng lực và đạo đức. Thứ hai là ưu tiên người trẻ. Thứ ba là ưu tiên đại biểu nữ.

Cử tri 95 tuổi rạng rỡ khi gặp tổ bầu cử cùng các phóng viên. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

“Phụ nữ ngày xưa ít cơ hội đi học, nhưng bây giờ trình độ đã cao hơn rất nhiều. Họ là một nửa đất nước Việt Nam. Tôi muốn tìm người đại diện cho tiếng nói của phụ nữ trong đời sống ngày nay,” bà chia sẻ.

Ở tuổi 95, bà Vũ Thị Tuyết đã cùng đất nước đi qua nhiều thăng trầm. Lớn lên trong thời Pháp thuộc nên chỉ sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, bà mới được học lớp bình dân học vụ (xóa nạn mù chữ). Về sau nhờ nỗ lực, bà được học tiếp lên đại học.

Ra trường, bà Tuyết làm nhiều công việc và tham gia các tổ chức chính trị-xã hội địa phương, như Hội Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ. Bà cũng tích cực xây dựng các hội đoàn, hoạt động văn hóa, văn nghệ như hội thơ người cao tuổi tại tổ dân phố.

Năng nổ với các hoạt động quần chúng, bà Tuyết hiểu nhân dân là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội phát triển, thúc đẩy sự vững mạnh của đất nước.

Bà Tuyết ghi chép, nghiên cứu về các ứng viên, tìm ra đại biểu ứng với các tiêu chí riêng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

“Tôi dặn các con cháu rằng đi bỏ phiếu là quyền lợi chính đáng của một công dân. Mỗi phiếu bầu chính là để chọn ra người đại diện cho mình, thay mình xây dựng đất nước, làm việc tốt cho dân và cho Đảng” - bà Vũ Thị Tuyết chia sẻ.

Truyền thống tốt đẹp quyết định lựa chọn đại biểu

Cũng ở trên địa bàn phường Hồng Hà, cách bà Tuyết không xa là Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tẹo. Sinh năm 1927, đến nay đã gần 100 tuổi, Mẹ Nguyễn Thị Tẹo được coi như “báu vật” của phường.

Lớn lên trên vùng quê nghèo Tiền Hải (Thái Bình cũ, nay thuộc Hưng Yên), Mẹ Nguyễn Thị Tẹo là tấm gương điển hình của người phụ nữ Việt Nam đảm đang trung hậu, bất khuất kiên cường.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tẹo nhận thẻ cử tri từ tổ bầu cử. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Trải qua gần 100 năm cuộc đời, Mẹ Nguyễn Thị Tẹo đã cùng dân tộc đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Ở mỗi giai đoạn, chiến tranh tàn khốc lại cướp đi của mẹ một người thân yêu.

Chồng của Mẹ, một chính trị viên đại đội, hy sinh trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, để lại vợ, người con trai lớn và cô con gái Trần Thị Chiên chưa kịp gặp bố một lần. Bà Chiên lớn lên, chỉ mơ hồ biết về bố qua lời kể của mẹ, rằng bà có dáng người thấp bé và gương mặt giống cụ ông.

Đến năm 1966, con trai Mẹ Tẹo có cơ hội đi tu nghiệp ở Tiệp Khắc. Khi giấy báo nhập học đến muộn, anh đã quyết định viết đơn gia nhập quân ngũ, tham gia chiến đấu. Nhưng chỉ hai năm sau đó, Mẹ Nguyễn Thị Tẹo tiếp tục phải nhận tin con qua đời trên chiến trường.

Bà Trần Thị Chiên giúp Mẹ Tẹo đọc các thông tin của ứng cử viên. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Cuộc sống cơ hàn, lại thiếu vắng hình bóng người đàn ông trong gia đình càng khiến hai mẹ con gần nhau hơn.

“Mất bố và mất anh rồi, chúng tôi chỉ còn hai mẹ con với nhau. Mẹ đóng tròn cả hai vai, vừa là cha, vừa là mẹ. Từ ấy đến nay, hai mẹ con ở đâu cũng có nhau.

Vào mỗi dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước, có các cơ quan, đoàn thể đến thăm hỏi động viên, cụ phấn khởi lắm. Lúc mọi người đi về, cụ sẽ lại rưng rưng nỗi nhớ chồng, thương con,” bà Trần Thị Chiên kể chuyện.

Năm 2015, Mẹ Nguyễn Thị Tẹo được chính phủ trao danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng do chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký, công nhận sự hy sinh và cống hiến của Mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổ bầu cử khu vực 11, phường Hồng Hà trân trọng trao thẻ cử tri cho Mẹ Tẹo. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nay trong nhà bà Chiên, danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của Mẹ Tẹo luôn được treo trang trọng. Tấm bằng được coi như là lời nhắc nhở mỗi con cháu về nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Bởi xây dựng đất nước phồn vinh là nghĩa vụ và trách nhiệm gây dựng của mỗi công dân.

“Nhân dân phải chọn ra người 'có tâm, có tầm,' biết lắng nghe quần chúng, vì dân mà xây dựng đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước” - cử tri 99 tuổi chia sẻ.

Vào ngày mai 15/3, hòm phụ của khu vực bầu cử 11, phường Hồng Hà sẽ được đưa đến cho Mẹ Nguyễn Thị Tẹo cùng nhiều cử tri lớn tuổi, cử tri đặc biệt khác trực tiếp bỏ phiếu./.

