Những quyết sách củng cố nền tảng phát triển dài hạn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động khó lường, câu chuyện giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố nền tảng tài chính quốc gia ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của nhiều nước đang phát triển.

Những quyết sách liên quan đến ngân sách nhà nước, kỷ luật tài khóa hay định hướng phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực chiến lược không chỉ là vấn đề điều hành kinh tế, mà còn phản ánh chất lượng của quá trình hoạch định chính sách ở tầm thể chế.



Ngày 15/3 là Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - một dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam.

Đây cũng là thời điểm để nhìn nhận sâu hơn về vai trò của Quốc hội trong việc định hình các chính sách lớn, từ xây dựng khuôn khổ tài khóa ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, cho tới tạo dựng môi trường thể chế minh bạch, có khả năng dự báo - những yếu tố ngày càng có ý nghĩa đối với niềm tin của thị trường và cộng đồng đầu tư quốc tế.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại London, bà Christine Le, Tổng Giám đốc công ty Eastern Horizon Wealth Management, Chủ tịch Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh, Thành viên Danh dự Hiệp hội Tài chính Cá nhân Vương quốc Anh (FPFS), nhấn mạnh: “Từ góc nhìn của một người làm việc trong lĩnh vực tài chính và thường xuyên theo dõi các nền kinh tế đang phát triển, tôi cho rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động - từ lạm phát, biến động lãi suất cho đến những rủi ro địa chính trị - vai trò của cơ quan lập pháp trong việc định hình khuôn khổ tài khóa là hết sức quan trọng.”

Theo bà, tại hầu hết các nền kinh tế, Quốc hội là thiết chế giữ vai trò quyết định trong việc thông qua ngân sách nhà nước, thiết lập các mục tiêu tài khóa trung hạn cũng như giám sát việc sử dụng nguồn lực công.

Những quyết định này không chỉ mang ý nghĩa quản trị ngân sách, mà còn tác động trực tiếp đến niềm tin của thị trường tài chính cũng như khả năng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.



Dây chuyền đóng gói các tấm pin năng lượng mặt trời tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn JA Solar Việt Nam, vốn đầu tư của Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Bà Christine Le cho rằng: “Đối với Việt Nam, điều mà các nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế thường quan tâm là mức độ kỷ luật tài khóa, tính minh bạch trong quản lý ngân sách và khả năng duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế. Một khuôn khổ tài khóa ổn định và có tính dự báo cao sẽ giúp giảm rủi ro chính sách, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thu hút đầu tư dài hạn.”

Trong cách nhìn này, vai trò của Quốc hội không chỉ dừng lại ở việc phê chuẩn ngân sách hằng năm, mà còn thể hiện ở chức năng giám sát và bảo đảm các nguồn lực công được phân bổ một cách hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực có tác động dài hạn như hạ tầng, giáo dục và chuyển đổi năng lượng.



Nhìn về giai đoạn phát triển tiếp theo, khi Việt Nam đặt mục tiêu tiến nhanh hơn trên con đường trở thành quốc gia có thu nhập cao, các nhà đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm tới chất lượng thể chế và môi trường kinh doanh.

Theo bà Christine Le, các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, thường đánh giá rất cao sự minh bạch của hệ thống pháp lý, tính nhất quán của chính sách và khả năng dự báo của môi trường kinh doanh. Do đó, những cải cách nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và cải thiện hiệu quả thực thi chính sách sẽ có tác động rất tích cực.



Bên cạnh đó, mô hình tăng trưởng của Việt Nam cũng cần tiếp tục chuyển dịch theo hướng dựa nhiều hơn vào năng suất lao động, đổi mới công nghệ và các ngành có giá trị gia tăng cao, thay vì chỉ dựa vào lợi thế chi phí lao động. Điều này đòi hỏi các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.



Một xu hướng đang ngày càng được thị trường tài chính toàn cầu chú ý là phát triển bền vững. Các tiêu chuẩn về môi trường, quản trị và trách nhiệm xã hội đang trở thành điều kiện quan trọng trong quyết định đầu tư của nhiều quỹ quốc tế.

Bà Christine Le khuyến nghị những chính sách thúc đẩy kinh tế xanh, năng lượng sạch và quản trị doanh nghiệp tốt sẽ không chỉ giúp Việt Nam đáp ứng các cam kết quốc tế về khí hậu, mà còn mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn đầu tư bền vững đang tăng nhanh trên toàn cầu.



Cùng với những yếu tố về thể chế và chính sách kinh tế, sự ổn định chính trị cũng là nền tảng quan trọng đối với niềm tin của thị trường. Theo bà Christine Le, từ góc độ của thị trường tài chính, yếu tố mà các nhà đầu tư thường tìm kiếm trước hết là sự ổn định và khả năng dự báo của môi trường chính sách.

Những dự án đầu tư quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, hạ tầng hay năng lượng, thường có vòng đời hàng chục năm. Vì vậy, các nhà đầu tư cần một môi trường chính sách ổn định để hoạch định chiến lược dài hạn.

Trong trường hợp của Việt Nam, nhiều nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao sự ổn định của môi trường chính sách trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh sự ổn định, thị trường cũng đặc biệt quan tâm đến chất lượng của quá trình cải cách, bao gồm tính minh bạch, hiệu quả quản trị và khả năng thực thi chính sách.



Ở góc nhìn dài hạn, sự kết hợp giữa ổn định chính trị và cải cách thể chế được xem là nền tảng quan trọng để một nền kinh tế phát triển bền vững. Nếu một quốc gia có thể duy trì được cả hai yếu tố - vừa ổn định, vừa tiếp tục cải thiện môi trường thể chế - thì đó thường là một tín hiệu rất tích cực đối với các nhà đầu tư dài hạn, cũng như đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế.



Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng, những quyết sách đúng đắn của Quốc hội - từ xây dựng khuôn khổ tài khóa, cải cách thể chế đến thúc đẩy phát triển bền vững - sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc củng cố niềm tin của thị trường và mở ra không gian tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế.



Vì thế, Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới không chỉ mang ý nghĩa của một sự kiện chính trị định kỳ, mà còn là dấu mốc mở ra bước ngoặt về một giai đoạn phát triển mới, nơi những quyết sách được cân nhắc thận trọng, hướng tới mục tiêu lâu dài: một nền kinh tế ổn định, năng động và phát triển bền vững./.

