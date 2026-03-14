Trung tâm trung chuyển dầu mỏ quan trọng của UAE tạm ngừng hoạt động

Theo các nguồn tin thân cận với vụ việc, một trung tâm tiếp nhiên liệu và cảng xuất khẩu dầu thô lớn tại tiểu vương quốc Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tạm ngừng mọi hoạt động bốc dỡ sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa hoạn vào ngày 14/3.

Việc bốc dỡ dầu thô và các sản phẩm tinh chế tại cảng Fujairah đã bị tạm dừng như một biện pháp phòng ngừa trong khi thiệt hại đang được đánh giá.

Việc tạm dừng hoạt động diễn ra vài giờ sau khi Mỹ thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào các căn cứ trên đảo Kharg của Iran, nơi đóng vai trò rất quan trọng đối với xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Tây Á này.

Iran cho biết bất kỳ hoạt động quân sự nào nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí và năng lượng ở nước này sẽ kích hoạt những hoạt động quân sự đáp trả nhằm vào các cơ sở năng lượng có liên hệ với Mỹ trong khu vực.

Nằm dọc theo bờ biển phía Đông của UAE, giữa vịnh Oman và dãy núi Hajar, Fujairah là lộ trình thay thế giúp các nhà vận chuyển tránh được điểm nghẽn tại eo biển Hormuz.

Fujairah, nằm ngoài eo biển Hormuz, là cửa ngõ cho khoảng 1 triệu thùng dầu thô Murban mỗi ngày của UAE, tương đương khoảng 1% nhu cầu thế giới.

Xung đột leo thang ở vùng Vịnh đã làm đảo lộn hoạt động vận chuyển dầu trong khu vực, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa./.

