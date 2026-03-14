Iran kêu gọi người dân tại UAE rời khỏi nơi trú quân của Mỹ để giảm thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 14/3 tuyên bố các lợi ích của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), bao gồm cả cảng biển, bến tàu và các cơ sở quân sự, là những mục tiêu hợp pháp sau khi lực lượng Mỹ tấn công các đảo của Iran.

Trong tuyên bố của mình, IRGC kêu gọi người dân tại UAE rời khỏi các cảng, bến tàu và nơi trú quân của quân đội Mỹ để tránh thương vong dân sự.



Trước đó, tối 13/3, Hội đồng An ninh Quốc gia Israel (NSC) đã ban hành cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu công dân Israel đang sinh sống và làm việc tại UAE tăng cường các biện pháp an ninh cá nhân.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh tình báo Israel nhận định Iran đang chuẩn bị các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhắm vào các quốc gia trong khu vực.

NSC cũng khuyến cáo người dân hạn chế tụ tập không cần thiết tại sân bay và chỉ đến khi có vé máy bay. Đối với nhân viên các công ty Israel tại UAE, NSC đề nghị tạm thời không đến làm việc tại các văn phòng hoặc cơ sở được xác định có liên hệ với hoạt động của Israel.



Truyền thông Iran cũng vừa đăng tải tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cho biết Tehran sẽ sử dụng nhiều hơn các “vũ khí nâng cấp,” cụ thể là tên lửa đạn đạo và các hệ thống khác có độ chính xác cao hơn và khả năng cơ động tốt hơn trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang.



Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 14/3 tuyên bố chiến dịch quân sự tại Iran đang bước vào "giai đoạn quyết định" và giai đoạn này sẽ tiếp diễn chừng nào còn cần thiết.



Trong khi đó, phong trào Hamas cho rằng Iran có quyền tự vệ trước các hành động quân sự của Israel và Mỹ, đồng thời kêu gọi nước Cộng hòa Hồi giáo này tránh tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các nước láng giềng.



Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang, với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái diễn ra tại nhiều khu vực ở Trung Đông.

Hamas là lực lượng vũ trang Palestine nhận được sự ủng hộ từ Iran, song trong tuyên bố mới nhất đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh làm lan rộng xung đột sang các nước khác trong khu vực.

Iran tấn công căn cứ không quân quan trọng của Mỹ tại UAE Quân đội Iran đã tấn công các căn cứ của Mỹ và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bằng làn sóng thiết bị bay không người lái quy mô lớn, bao gồm căn cứ Al-Minhad tại UAE, một căn cứ khác tại Kuwait...