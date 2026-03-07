Iran tấn công căn cứ không quân quan trọng của Mỹ tại UAE

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 7/3, Iran cho biết lực lượng hải quân nước này đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel, cũng như các căn cứ của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Kuwait, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ hai.



Trong tuyên bố được hãng thông tấn IRNA đăng tải, quân đội Iran nêu rõ: “Hải quân Iran đã nhằm vào các căn cứ của Mỹ và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bằng làn sóng thiết bị bay không người lái quy mô lớn.” Theo tuyên bố này, các mục tiêu bao gồm căn cứ Al-Minhad tại UAE, một căn cứ khác tại Kuwait, cùng một “cơ sở chiến lược” tại Israel.



Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cho biết đã tấn công căn cứ không quân Al-Dhafra của Mỹ tại UAE.



Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, IRGC tuyên bố trong cuộc tấn công này đã đánh trúng “trung tâm tác chiến không quân, cơ sở thông tin liên lạc vệ tinh, các hệ thống radar cảnh báo sớm và radar điều khiển hỏa lực” của Mỹ. IRGC cho biết đây là một phần trong các chiến dịch nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực.



Căn cứ không quân Al Dhafra, nằm gần thủ đô Abu Dhabi, là nơi triển khai lực lượng quân sự Mỹ và được coi là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động không quân của Washington tại khu vực Vịnh Persian.



Hiện chưa có thông tin xác nhận mức độ thiệt hại hay thương vong liên quan đến vụ tấn công trên.



Cùng ngày, các nhân chứng và truyền thông khu vực cho biết hàng loạt cuộc không kích đã được tiến hành nhắm vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Iran, gồm các thành phố Isfahan, Yazd và đảo Kish.



Tại Isfahan, người dân chứng kiến 7-8 đợt oanh kích nhắm vào các khu vực phía Đông, Tây và Nam thành phố, trong đó có một số cơ sở của lực lượng Không quân của Lục quân Iran. Thành phố Yazd ở miền Trung Iran ghi nhận ít nhất 4 địa điểm bị tấn công, trong khi hệ thống radar tại sân bay trên đảo Kish bị đánh trúng vào khoảng 11h30 giờ địa phương.



Truyền thông Iran cũng đưa tin về các vụ nổ tại Hamedan ở miền Tây và Pakdasht ở phía Đông Nam thủ đô Tehran. Nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại Tehran và Isfahan vào khoảng giữa trưa cùng ngày, sau khi quân đội Israel thông báo mở một đợt tấn công mới nhắm vào các mục tiêu tại 2 thành phố này. Hiện chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại hoặc thương vong liên quan đến các cuộc không kích.



Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch không kích lớn nhằm vào Iran trong ngày 7/3, đồng thời đe dọa “phá hủy hoàn toàn” các khu vực và các nhóm - trước đây không được coi là mục tiêu./.

