Xung đột tại Trung Đông: Một số quốc gia bắt đầu nỗ lực trung gian

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 6/3 cho biết một số quốc gia đã bắt đầu các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel, song nhấn mạnh mọi cuộc đàm phán hòa bình cần đề cập đến phía đã khởi đầu cuộc chiến.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Pezeshkian khẳng định: “Một số quốc gia đã bắt đầu các nỗ lực hòa giải."

Ông nhấn mạnh nước Cộng hòa Hồi giáo nói rõ việc cam kết hướng tới hòa bình lâu dài trong khu vực, nhưng "cũng sẽ không do dự trong việc bảo vệ phẩm giá và chủ quyền của quốc gia.”

Tổng thống Iran đồng thời nhấn mạnh các nỗ lực hòa giải cần hướng tới những bên “châm ngòi cuộc xung đột này.”

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công, do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào các mục tiêu tại Iran và các biện pháp đáp trả của Tehran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lan rộng xung đột trong khu vực.

Trong một diễn biến khác, Israel đang chuẩn bị từng bước mở lại không phận cho các chuyến bay rời nước này, dự kiến bắt đầu từ 8h00 ngày 8/3 (theo giờ địa phương), trong bối cảnh tình hình an ninh vẫn còn nhiều biến động.

Theo kế hoạch được công bố, tối đa 2 máy bay thân hẹp sẽ được phép cất cánh mỗi giờ, với không quá 50 hành khách trên mỗi chuyến bay. Trong giai đoạn đầu, các chuyến bay sẽ do các hãng hàng không nội địa gồm El Al, Israir, Arkia và Air Haifa khai thác.

Ngoài ra, 15% tổng số ghế trên các chuyến bay xuất cảnh sẽ được dành cho các trường hợp nhân đạo, an ninh, ngoại giao hoặc khách du lịch đặc biệt. Công dân Israel muốn rời khỏi đất nước trên các chuyến bay này phải ký cam kết không trở lại Israel trong ít nhất 30 ngày kể từ ngày khởi hành.

Giới chức Israel cho biết trong những ngày tới sẽ xem xét mở rộng số lượng chuyến bay cũng như số ghế xuất cảnh, tùy thuộc vào diễn biến tình hình an ninh.

Trong khi đó, hãng hàng không Flydubai dự kiến nối lại các chuyến bay đến Sân bay Ben Gurion tại Tel Aviv từ đầu tuần tới nhằm đưa hành khách từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) trở lại Israel.

Máy bay của hãng hàng không Lufthansa tại sân bay Frankfurt, Đức. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Bộ Giao thông Israel, sau sức ép từ Bộ trưởng Giao thông Miri Regev, Flydubai sẽ vận hành một “cầu hàng không” hai chiều đến và đi từ sân bay Ben Gurion, song việc triển khai sẽ phụ thuộc vào các khuyến nghị an ninh và diễn biến tình hình thực tế.

Trước đó, một số chuyến bay của Flydubai đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Saudi Arabia do không phận Israel tạm thời bị đóng cửa, khiến nhiều công dân Israel mắc kẹt ở nước ngoài.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết trung tâm hậu cần phục vụ các tình huống khẩn cấp về y tế toàn cầu của tổ chức này tại Dubai đã nối lại hoạt động từ ngày 6/3 sau khi tạm ngừng do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), Giám đốc khu vực Đông Địa Trung Hải của WHO Hanan Balkhy cho biết “một trong những mối lo ngại cấp bách nhất hiện nay là sự gián đoạn chuỗi cung ứng y tế nhân đạo.”

Theo bà Balkhy, sau thời gian tạm dừng, trung tâm hậu cần khẩn cấp của WHO tại Dubai đã chính thức hoạt động trở lại nhằm khôi phục việc vận chuyển các vật tư y tế cần thiết. UAE phối hợp với Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã xác nhận sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện cho các chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp.

WHO cho biết hiện có hơn 50 yêu cầu cung cấp vật tư khẩn cấp tại 25 quốc gia đang bị ảnh hưởng. Các lô hàng này dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 1,5 triệu người, bao gồm các vật tư y tế dành cho Liban, Dải Gaza, Yemen và Somalia, cũng như các thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ hoạt động phát hiện và xóa sổ bệnh bại liệt trên toàn cầu.

WHO cho biết trong những ngày tới sẽ ưu tiên xử lý các đơn hàng khẩn cấp mới cũng như giải quyết lượng hàng tồn đọng.

Bà Balkhy cũng lưu ý rằng ngay cả trước khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, hệ thống y tế ở nhiều quốc gia đã hoạt động ở mức tối đa công suất.

WHO hiện đã bố trí sẵn vật tư và thuốc thiết yếu tại kho ở Tehran, đồng thời theo dõi sát diễn biến để ứng phó với nguy cơ thương vong hàng loạt, gián đoạn dịch vụ y tế và khả năng xảy ra làn sóng người dân di dời./.

Xung đột tại Trung Đông: Các nước khẩn trương bảo hộ công dân Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun thông báo chính phủ nước này đang chuẩn bị phương án điều máy bay để đưa công dân đang mắc kẹt tại Trung Đông về nước.