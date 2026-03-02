Quân đội Israel: Iran thay đổi chiến thuật bắn tên lửa

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mới đây đã phát hiện sự thay đổi về tính chất và nhịp độ các vụ phóng tên lửa từ Iran trong 3 ngày qua. Sự thay đổi này thể hiện qua các loạt bắn quy mô lớn và được phối hợp chặt chẽ hơn - từ 9 đến 30 tên lửa trong một đợt bắn.

Iran đã chuyển từ cách bắn rải rác sang các đợt tấn công có tổ chức và phối hợp hơn, tương tự các cuộc không kích trong Cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm 2025.



Theo báo Jerusalem Post, ít nhất 10 người Israel bị thương nhẹ và một người bị thương nặng sau khi một tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng trực tiếp khu vực Beersheba, miền Nam Israel vào chiều 2/3.



Chính quyền địa phương cho biết lực lượng chức năng đang rà soát hiện trường để tìm thêm thương vong trong đống đổ nát do tên lửa gây ra, được cho là đã phá hủy nhiều ngôi nhà trong khu vực.



Trước đó vào sáng 2/3, còi báo động đã vang lên trên khắp Israel khi ngày thứ 3 của Chiến dịch “Sư tử gầm” bắt đầu./.

