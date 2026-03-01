Xung đột tại Trung Đông: Iran mở đợt tấn công mới "quy mô lớn"

Ngày 1/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phát động một đợt tấn công mới sau các cuộc oanh kích của Israel và Mỹ khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei của nước Cộng hòa Hồi giáo này thiệt mạng.



Trong một tuyên bố được truyền thông địa phương đăng tải, IRGC nêu rõ đã triển khai các đợt tấn công thứ 7 và thứ 8 của chiến dịch trên quy mô lớn, song không nêu rõ các mục tiêu cụ thể.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, truyền thông Israel và cảnh sát nước này cho biết một quả tên lửa rơi trúng khu vực Jerusalem đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, sau đợt tập kích tên lửa trả đũa mới nhất từ Iran nhằm vào Israel cùng ngày 1/3.

Một điểm rơi thứ hai cũng được ghi nhận tại khu vực miền Trung Israel. Khoảng 30 xe cứu thương của lực lượng cứu hộ Magen David Adom (MDA) đã được điều động tới hiện trường.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các đội tìm kiếm và cứu nạn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, phối hợp cùng nhiều đơn vị y tế và một trực thăng cấp cứu, đang hoạt động khẩn trương để sơ tán và điều trị cho người bị thương.



Trong một diễn biến khác, một phụ nữ ngoài 60 tuổi đã tử vong trong ngày 1/3, khi những hồi còi báo động đầu tiên vang lên trên toàn lãnh thổ Israel, đánh dấu ngày thứ hai của chiến dịch quân sự mang tên “Roaring Lion.”

MDA cũng xác nhận đã xử lý một vụ tên lửa rơi gần Quốc lộ 38, khu vực Beit Shemesh. Những người liên quan chỉ bị thương nhẹ và không có trường hợp nào phải nhập viện điều trị thêm. Bộ Y tế Israel cho biết tính đến 8h sáng 1/3, tổng cộng 456 người đã được đưa tới các bệnh viện kể từ khi chiến dịch Roaring Lion bắt đầu.



Theo MDA, ngoài các trường hợp nêu trên, không ghi nhận thêm thương vong trực tiếp do tên lửa. Phần lớn các ca cấp cứu còn lại là những người bị thương trong quá trình di chuyển tới khu vực trú ẩn, không liên quan trực tiếp tới điểm rơi của tên lửa.



Tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 58 người bị thương kể từ khi Iran tiến hành đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel.



Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng UAE nêu rõ các cuộc tấn công đã khiến 3 người mang quốc tịch Pakistan, Nepal và Bangladesh thiệt mạng. UAE đã phát hiện 165 tên lửa đạn đạo, theo đó phá hủy 152 tên lửa và đánh chặn 2 tên lửa hành trình.

Bên cạnh đó, UAE cũng phát hiện tổng cộng 541 thiết bị bay không người lái của Iran, trong đó đánh chặn và phá hủy 506 chiếc./.

