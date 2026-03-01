Iran tiến hành đợt tấn công tên lửa mới nhằm vào Israel và Mỹ

Đợt tấn công nhắm vào 27 địa điểm, trong đó có căn cứ không quân Tel Nof, trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel và khu phức hợp công nghiệp quân sự lớn ở Tel Aviv.

Ngày 1/3, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này đã tiến hành các cuộc tấn công mới bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, sau khi tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel.

Nước Cộng hòa Hồi giáo cho biết đây là động thái đáp trả sau cuộc tấn công quy mô lớn do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện ngày 28/2.

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đợt tấn công này nhắm vào 27 địa điểm, trong đó có căn cứ không quân Tel Nof, trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel và khu phức hợp công nghiệp quân sự lớn ở Tel Aviv. Tuyên bố của IRGC khẳng định sẽ kiên quyết đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cho tất cả các kịch bản có thể xảy ra sau khi Lãnh tụ Tối cao thiệt mạng. Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo Mỹ và Israel đã vượt qua mọi “lằn ranh đỏ.”

Dự kiến trong ngày 1/3, Hội đồng chuyên gia Iran sẽ nhóm họp và bắt đầu tiến trình bầu chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran./.

Truyền thông Iran xác nhận người đứng đầu Cơ quan tình báo cảnh sát thiệt mạng Hãng thông tấn Fars cùng các cơ quan truyền thông khác nêu rõ Tướng Gholamreza Rezaian, người đứng đầu cơ quan tình báo cảnh sát quốc gia, đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công ngày 28/2.