400 tác phẩm khoe sắc tại Hội thi Địa lan Thăng Long dịp đầu Xuân

400 tác phẩm Địa lan quy tụ tại Hội thi Địa lan Thăng Long dịp đầu xuân, tạo nên không gian rực rỡ sắc hoa, thu hút đông đảo nghệ nhân và khách tham quan thưởng lãm.

Không khí Xuân tiếp tục lan tỏa tại Hội thi Địa lan Xuân Bính ngọ 2026 khi 400 tác phẩm địa lan từ các nghệ nhân và hội viên cùng hội tụ tranh tài. Sự kiện do Hội Địa lan Thăng Long trực thuộc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức đã thu hút đông đảo người yêu sinh vật cảnh đến tham quan, thưởng lãm.

Hàng trăm chậu địa lan với sắc độ đa dạng, cần hoa đồng đều và dáng thế công phu tạo nên không gian trưng bày rực rỡ nhưng thanh nhã. Ban giám khảo đã làm việc nghiêm túc, đánh giá các tác phẩm dựa trên tiêu chí về sinh trưởng, thẩm mỹ và tổng thể bố cục.

Không chỉ là cuộc thi , sự kiện còn trở thành điểm hẹn văn hóa sau Tết, nơi người dân tìm đến để thưởng hoa, giao lưu và cảm nhận vẻ đẹp tinh tế của thú chơi địa lan trong đời sống hiện đại./.