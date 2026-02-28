Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: 6 đơn vị bầu cử của tỉnh Đồng Tháp

Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 18.

Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 18./.