Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: 6 đơn vị bầu cử của tỉnh Đồng Tháp

Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 18.

info-6-don-vi-bau-cu-cua-tinh-dong-thap.jpg

Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố, Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 18./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân #đơn vị bầu cử của tỉnh Đồng Tháp #bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Đồng Tháp
