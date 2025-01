Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO

Chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức ngày 20/1 theo giờ Mỹ, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh rút nước này khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Giới chuyên gia y tế cho rằng động thái này sẽ làm suy yếu vị thế của Washington trong cộng đồng y tế toàn cầu, đồng thời khiến cho việc ứng phó với đại dịch tiếp theo trở nên khó khăn hơn.

Việc Mỹ rút khỏi WHO không phải là quyết định bất ngờ vì từ năm 2020, ông Donald Trump, khi đó đang giữ cương vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ, đã có hàng loạt công kích nhằm vào cách thức tổ chức y tế lớn nhất thế giới xử lý đại dịch COVID-19, cũng như tuyên bố sẽ cắt nguồn tài trợ của Mỹ dành cho ngân sách thường niên của cơ quan y tế này.

Quyết định của Mỹ rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực trong 12 tháng nữa và Washington cũng sẽ cắt mọi đóng góp tài chính cho tổ chức này, vốn chiếm khoảng 18% ngân sách hoạt động của WHO.

Theo quy định, với việc nước Mỹ rời WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ sẽ không còn quyền truy cập hệ thống dữ liệu toàn cầu do WHO cung cấp.

Trước đó cùng ngày, ngay sau lễ nhậm chức tại Đồi Capitol và chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ, ông Donald Trump đã ký gần 100 sắc lệnh hành pháp liên quan tới hàng loạt lĩnh vực.

Các sắc lệnh tập trung vào những vấn đề “nóng” mà ông Trump đã đề cập trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống vừa qua, chẳng hạn như nhập cư, an ninh biên giới, quy định việc làm, ân xá, công nghệ và khai thác dầu mỏ…/.

Biểu cảm của ông Trump khi ký sắc lệnh rút nước Mỹ khỏi WHO Khi nghe thư ký nói đây là sắc lệnh hành pháp để rút nước Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới WHO, ông Trump đã thốt lên "Ồ" rồi nhanh tay ký vào tờ sắc lệnh, giống như ở nhiệm kỳ đầu.