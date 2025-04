Mexico cân nhắc mở rộng khai thác khí tự nhiên để giảm phụ thuộc vào Mỹ

Theo báo Financial Times của Anh ngày 8/3, nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Mỹ, Mexico đang tiến hành thảo luận với các công ty tư nhân về khả năng gia tăng hoạt động khai thác khí tự nhiên, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng.



Financial Times dẫn lời 4 lãnh đạo doanh nghiệp am hiểu về vấn đề này cho biết, quá trình đàm phán vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ, do đó bất kỳ sự thay đổi chính sách nào nhằm mở rộng hoạt động khai thác cũng cần nhiều tháng để triển khai. Hiện đã có nhiều công ty bày tỏ quan tâm đầu tư vào lĩnh vực này.



Theo báo trên, kế hoạch khai thác này sẽ sử dụng công nghệ nứt vỡ thủy lực, còn được gọi là "fracking." Về cơ bản, đây là kỹ thuật bơm chất lỏng gồm hỗn hợp nước, cát và hóa chất vào lỗ khoan với áp lực cực mạnh, làm nứt gãy các vỉa đá phiến, từ đó tạo ra các lỗ hổng để tập trung dầu và khí trong đá vào các giếng khoan để khai thác.



Ngoài việc cân nhắc bước đi trên, Chính phủ Mexico lâu nay đã và đang xem xét các biện pháp nhằm tăng gấp đôi công suất dự trữ khí đốt tự nhiên, trong bối cảnh lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sử dụng sự phụ thuộc của Mexico đối với các nguồn khí đốt là một đòn bẩy trong đàm phán song phương về thương mại và thuế quan.



Theo RBN Energy - công ty tư vấn thị trường năng lượng, lượng khí đốt mà Mexico nhập khẩu từ Mỹ, chủ yếu từ lưu vực trầm tích lớn mang tên Permian (ở Tây Nam nước Mỹ) và lưu vực Eagle Ford, đã tăng gấp 3 lần trong thập kỷ qua.

Trong khi đó, sản lượng khai thác trong nước của Mexico sụt giảm nhanh chóng và phần lớn lượng khí đốt được cho là không thể sử dụng do chứa hàm lượng nitơ (nitrogen) cao.



Tại Mexico, khí đốt tự nhiên chủ yếu được sử dụng để sản xuất điện và phục vụ các hoạt động công nghiệp. Hiện 72% khí đốt Mexico tiêu thụ là nhập khẩu từ Mỹ./.

