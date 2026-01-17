Tổng thống Venezuela công bố một loạt điều chỉnh nhân sự trong nội các

Ngày 16/1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã công bố một loạt điều chỉnh nhân sự trong nội các.

Theo thông báo đăng trên kênh Telegram của bà Rodriguez, ông Miguel Pérez Pirela được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, thay thế ông Freddy Nanez. Trong khi đó, ông Nanez được điều chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Hệ sinh thái và Môi trường.

Cùng ngày, bà Rodríguez đã bổ nhiệm ông Anibal Coronado làm Bộ trưởng Giao thông. Ngoài ra, bà cũng thông báo sẽ sáp nhập Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại. Trong khi đó, ông Alex Saab thôi giữ chức Bộ trưởng Công nghiệp và sẽ đảm nhận những nhiệm vụ mới.

Trong diễn biến khác, ngày 16/1, tại nhiều địa phương trên khắp Cuba đã diễn ra các cuộc tuần hành tưởng niệm 32 công dân Cuba thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ tiến hành tại Venezuela.

Phát biểu trước sự kiện, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của Cách mạng Cuba, đồng thời khẳng định lập trường của Cuba về bảo vệ chủ quyền quốc gia và thúc đẩy hòa bình.

Ông khẳng định Cuba sẵn sàng đối thoại và cải thiện quan hệ với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

Tại thủ đô La Habana, đoàn người đã tuần hành qua khu vực Đại sứ quán Mỹ, kêu gọi dỡ bỏ cấm vận, tôn trọng chủ quyền các quốc gia./.

Venezuela khẳng định tình hình trong nước ổn định Bộ Ngoại giao Venezuela khẳng định đất nước vẫn ổn định, bất chấp cảnh báo của Mỹ về an ninh, duy trì trật tự và hoạt động bình thường.