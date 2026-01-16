Multimedia
Giai đoạn phát triển mới của đất nước, người dân xứ Thanh gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng

Trong không khí cả nước hướng về Đại hội Đảng XIV, người dân xứ Thanh đang gửi gắm nhiều niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược, đột phá cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thanh Hóa đang rộn ràng không khí, với cờ hoa, pano tuyên truyền phủ khắp các tuyến đường. Người dân kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đột phá, tạo động lực cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tại nhiều vùng đặc biệt khó khăn như Cao Hoong (Pù Luông) hay Quang Chiểu, người dân mong tiếp tục được đầu tư mạnh hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Thực tế cho thấy, khi có điện, có 4G và thương mại điện tử, đời sống, sản xuất và khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân đã được cải thiện rõ rệt.

Cùng với phát triển kinh tế, người dân và doanh nghiệp Thanh Hóa kỳ vọng Đảng tiếp tục kiên định con đường đổi mới, gắn tăng trưởng với phát triển con người, văn hóa và an sinh xã hội. Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới cho cải cách thể chế, khoa học công nghệ và khu vực kinh tế tư nhân, mở ra “kỷ nguyên vươn mình” của đất nước./.

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định công tác đưa, đón đại biểu dự Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi. Đây cũng là trọng trách, vinh dự lớn của Quân đội, của ngành Hậu cần-Kỹ thuật nói chung và ngành Xe máy- Vận tải quân sự nói riêng.

