Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố, khu dân cư của Thủ đô Hà Nội, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tạo nên không khí trang trọng, thiêng liêng và đầy cảm xúc.

Không chỉ là sự trang hoàng về cảnh quan đô thị, bức tranh rực rỡ ấy còn phản ánh sinh động niềm tin chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô hướng về sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước.

Từ trung tâm chính trị Ba Đình đến từng khu dân cư, từ các trục đường lớn đến không gian công cộng, Hà Nội hôm nay hiện lên văn minh, kỷ cương, sáng-xanh-sạch-đẹp, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới theo những định hướng chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ghi nhận về không khí rộn ràng, tin tưởng và sắt son niềm tin của Thủ đô Hà Nội hướng về Đại hội XIV của Đảng./.