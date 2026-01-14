Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

EU xem xét nêu khoản nợ để gây áp lực với Mỹ trong vấn đề Greenland

Người đứng đầu đảng Đổi mới châu Âu (Renew Europe) tại Nghị viện châu Âu (EP), bà Valerie Hayer đã đề xuất sử dụng khoản nợ của Mỹ đối với EU như một công cụ để gây áp lực trong vấn đề Greenland.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
EU xem xét nêu khoản nợ để gây áp lực với Mỹ trong vấn đề Greenland
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Quan chức EP đề xuất sử dụng nợ của Mỹ để gây áp lực trong vấn đề Greenland.

Vấn đề gia nhập EU trong đàm phán hòa bình cho Ukraine.

Trung Quốc sẵn sàng bảo đảm an toàn cho công dân nước này tại Iran.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Trump #Donald Trump #Mỹ Greenland #Mỹ sáp nhập Greenland #mỹ giành greenland #Phản đối Mỹ tại Greenland #Chính sách kiểm soát Greenland #Tình hình Greenland và NATO #Hỗ trợ quốc tế cho Đan Mạch về Greenland #EU-Greenland

Podcast mới nhất

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định công tác đưa, đón đại biểu dự Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi. Đây cũng là trọng trách, vinh dự lớn của Quân đội, của ngành Hậu cần-Kỹ thuật nói chung và ngành Xe máy- Vận tải quân sự nói riêng.

Nghe