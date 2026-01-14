Thế giới
Chuyên gia nhận định Mỹ đang áp dụng 'chiến thuật nghi binh' với Iran

Chuyên gia Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể đã chuẩn bị sẵn các phương án đối với Iran trong khi những thông tin về lựa chọn quân sự được xem là một phần chiến thuật đánh lạc hướng có chủ ý.

Minh Hiếu
Chuyên gia nhận định Mỹ có thể áp dụng 'chiến thuật nghi binh' với Iran

Công tố viên Hàn Quốc đặc biệt đề nghị tử hình cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Vụ thu giữ ma túy đường biển lớn nhất trong lịch sử Tây Ban Nha

Minh Hiếu
(Vietnam+)
Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Nghe