Mỹ áp thuế 25% đối với các quốc gia giao thương với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 12/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 25% đối với bất kỳ quốc gia nào có hoạt động kinh doanh với Iran.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang cân nhắc các biện pháp đối với Iran.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ mức thuế quan "có hiệu lực ngay lập tức." Theo đó, bất kỳ nước nào có thương mại với nước Cộng hòa Hồi giáo đều sẽ bị đánh thuế 25% đối với bất kỳ hoặc toàn bộ giao dịch với Mỹ.

Người đứng đầu Nhà Trắng gọi sắc lệnh này là quyết định cuối cùng, song không nêu rõ cơ sở pháp lý cụ thể nào sẽ được sử dụng để thực thi các mức thuế này. Hiện tại, trang web chính thức của Nhà Trắng cũng chưa đăng tải bất kỳ văn bản điều hành trực tiếp nào liên quan đến vấn đề trên.

Tổng thống Trump và các cố vấn hiện đang xem xét phương án đối với Iran. Dự kiến, ông sẽ có cuộc họp với các quan chức cấp cao vào ngày 13/1 để thảo luận vấn đề này. Nhà Trắng hiện từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết ngoài những nội dung đã đăng tải trên Truth Social.

Hiện vẫn chưa rõ liệu mức thuế 25% này sẽ được cộng dồn vào các nghĩa vụ thuế hiện hành mà các đối tác kinh tế của Iran đang phải chi trả hay không.

Theo dữ liệu từ Đài quan sát Phức hợp Kinh tế (OEC) thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Iran.

Các đối tác thương mại trọng yếu khác của Tehran gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Pakistan và Armenia. Đặc biệt, theo hãng tin TASS của Nga, Nga và Iran đã ký kết một hiệp định thương mại tự do vào năm 2025, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kim ngạch thương mại song phương.

Giới quan sát nhận định việc tăng thuế cũng có nguy cơ làm đổ vỡ hiệp ước phát triển dầu mỏ và thương mại mà Mỹ vừa ký với Pakistan năm ngoái, đồng thời cản trở các cuộc đàm phán đang diễn ra với Ấn Độ - quốc gia đang phải chịu mức thuế 50%.

Đáng chú ý, quyết định áp thuế này được đưa ra đúng thời điểm Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét liệu Tổng thống Trump có lạm quyền khi ban hành các sắc lệnh về thuế theo Đạo luật Quyền năng Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977 hay không. Đây là đạo luật chưa từng được sử dụng để áp đặt thuế quan trong lịch sử trước đó.

Dù Nhà Trắng chưa xác định thẩm quyền pháp lý cụ thể, các đe dọa áp thuế tương tự trong quá khứ thường dựa trên đạo luật IEEPA đang gây tranh cãi này. Tòa án Tối cao có thể sẽ đưa ra phán quyết về vụ việc sớm nhất vào ngày 14/1 tới./.

