Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 4.600 USD mỗi ounce

Giá vàng thế giới đã vượt ngưỡng 4.600 USD/ounce trong phiên giao dịch sáng 12/1 do những bất ổn địa chính trị và kinh tế, cùng với những dự báo của các chuyên gia về việc Mỹ sẽ hạ lãi suất.

Trong phiên sáng 12/1, giá vàng giao ngay có lúc chạm mức cao kỷ lục 4.600,33 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 2/2026 của Mỹ cũng tăng 2% lên 4.591,10 USD/ounce.

Giá vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu bảo toàn tài sản trước các rủi ro địa chính trị. Ngoài ra, số liệu việc làm kém tích cực của Mỹ vừa công bố hôm 9/1 củng cố niềm tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong thời gian tới.

Theo chuyên gia Prathamesh Mallya thuộc trung tâm Nghiên cứu, Hàng hóa & Tiền tệ Angel One, giá vàng dao động mạnh trong tuần nhưng vẫn kết thúc ở mức cao, phản ánh xu hướng cơ bản của thị trường vẫn vững chắc.

Chuyên gia Mallya cho biết sự biến động của đồng USD, các bước đi tiếp theo của Fed, cùng dữ liệu lạm phát và việc làm sẽ là những yếu tố chính ảnh hưởng tới giá kim loại quý trong ngắn hạn.

Các nhà tham gia thị trường cũng sẽ theo dõi dữ liệu lạm phát từ những nền kinh tế lớn bao gồm Mỹ, Ấn Độ và Đức, cùng với số liệu thương mại và đầu tư từ Trung Quốc và thông tin bình luận từ các quan chức Fed để tìm dấu hiệu mới cho thị trường, theo PTI.

Tại Việt Nam, lúc 10 giờ 07 phút sáng 12/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 160,00-162,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

