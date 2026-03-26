Giá vàng hồi phục khi căng thẳng Trung Đông có tín hiệu hạ nhiệt

Giá vàng thế giới tăng gần 2% trong phiên 25/3, khi giá dầu sụt giảm giúp xoa dịu lo ngại lạm phát dù những bất ổn xung quanh xung đột Trung Đông vẫn hiện hữu.

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 30 ngày 26/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,8% lên 4.552,94 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất trong 4 tháng ghi nhận hồi đầu tuần. Giá vàng Mỹ giao tháng 4/2026 cũng chốt phiên tăng mạnh 3,4% ở mức 4.552,30 USD/ounce.

Các chiến lược gia tại công ty môi giới đầu tư Zaner Metals nhận định đây là một đợt phục hồi kỹ thuật cho giá vàng. Đồng thời, thị trường cũng chịu tác động từ tâm lý lạc quan rằng căng thẳng liên quan đến xung đột Trung Đông có thể đang giảm bớt - yếu tố đã kéo giá dầu đi xuống.

Giá dầu đã giảm khoảng 2% sau thông tin Mỹ gửi bản đề xuất 15 điểm tới Iran nhằm chấm dứt chiến sự. Dù phản hồi ban đầu mang tính tiêu cực, nhưng một quan chức cấp cao của Iran cho biết nước này vẫn đang xem xét đề nghị trên.

Việc giá dầu giảm giúp giảm bớt áp lực lạm phát, từ đó hạn chế khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao kéo dài. Kim loại quý này vốn nhạy cảm với lãi suất của Mỹ, vì lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời này.

Zaner Metals nhận định thị trường cần thấy áp lực lạm phát giảm bớt rõ rệt hơn nữa để có thể kỳ vọng vào một đợt cắt giảm lãi suất mới từ phía Mỹ trong năm nay. Nếu kịch bản này thành hiện thực, giá vàng hoàn toàn có khả năng tái lập mốc 5.000 USD/ounce.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên 72,41 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng nhẹ 0,1% lên 1.936,00 USD/ounce.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 25/3, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 170,00-173,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giải mã đợt sụt giảm kỷ lục của giá vàng giữa tâm bão Trung Đông Sự kết hợp giữa một đồng USD đang ở đỉnh cao và lợi suất trái phiếu hấp dẫn đã tạo ra một "gọng kìm" tài chính, khiến sức hút của "hầm trú ẩn" vàng bị lu mờ đáng kể trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.