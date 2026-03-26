Giá dầu giảm 2% khi phía Iran xem xét đề xuất hòa bình của Mỹ

Giá dầu thế giới sụt giảm khoảng 2% trong phiên 25/3 sau khi có thông tin phía Iran đang xem xét đề xuất chấm dứt xung đột từ phía Mỹ, thắp lên hy vọng sớm khôi phục dòng chảy năng lượng qua khu vực Vùng Vịnh.

Bên cạnh đó, áp lực giảm giá còn đến từ sự gia tăng bất ngờ của lượng dầu dự trữ tại Mỹ, lấn át những rủi ro gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng đang diễn ra tại Nga.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 2,27 USD (tương đương 2,2%) và chốt phiên ở mức 102,22 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2,03 USD (2,2%) xuống mức 90,32 USD/thùng. Trước đó trong cùng phiên, giá dầu Brent từng có thời điểm lao dốc tới 7%.

Một quan chức cấp cao cho biết phía Iran vẫn đang đánh giá đề xuất hòa bình của Mỹ, qua đó tạo ra tâm lý lạc quan nhất định trên thị trường.

Mặc dù vậy, các chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định giá hai loại dầu tiêu chuẩn sẽ tiếp tục biến động mạnh, khi giới giao dịch giằng co giữa nỗ lực thúc đẩy đàm phán của phía Mỹ và thái độ cứng rắn từ phía Iran.

Hiện tại, hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz gần như tê liệt. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá đây là đợt gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử.

Thị trường ước tính đã mất nguồn cung khoảng 20 triệu thùng dầu/ngày, tương đương khoảng 500 triệu thùng kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026.

Ở một diễn biến khác, nguồn cung toàn cầu cũng chịu sức ép khi các cảng xuất khẩu dầu chủ chốt của Nga ở vùng Baltic như Primorsk và Ust-Luga phải đình chỉ hoạt động do các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Dữ liệu thị trường cho thấy ít nhất 40% công suất xuất khẩu dầu của Nga đã bị đình trệ.

Tuy nhiên, tác động từ các yếu tố rủi ro địa chính trị đã bị hạn chế bởi số liệu về tình hình dự trữ dầu tại Mỹ. Báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố cùng ngày 25/3 cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã tăng mạnh 6,9 triệu thùng trong tuần trước. Con số này vượt xa mức dự báo tăng 500.000 thùng của các nhà phân tích, tạo thêm sức ép kéo giá dầu đi xuống./.

