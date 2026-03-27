Quảng Ninh quyết liệt gỡ khó cho hàng chục dự án tồn đọng kéo dài

Trong bối cảnh yêu cầu khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng trở nên cấp bách, tỉnh Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hàng chục dự án tồn đọng kéo dài.

Với tinh thần chủ động, địa phương này đã xác lập một lộ trình bài bản, không chỉ chờ đợi cơ chế mà còn chủ động đề xuất các phương án xử lý linh hoạt, nhằm khơi thông “điểm nghẽn” cho phát triển kinh tế-xã hội.

Phân nhóm để “trị bệnh” tận gốc

Qua rà soát tổng thể, Quảng Ninh hiện có 68 dự án vướng mắc đang được cập nhật trên Hệ thống 751 - cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về xử lý các dự án tồn đọng. Các dự án này trải rộng từ lĩnh vực đô thị, hạ tầng đến du lịch, y tế, công nghiệp với những nút thắt đa dạng về pháp lý, đất đai và tài chính.

Thay vì xử lý dàn trải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng cách tiếp cận khoa học bằng việc phân loại 68 dự án thành các nhóm cụ thể. Các nhóm này bao gồm dự án thuộc diện thanh tra; dự án đề xuất cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15; dự án thuộc thẩm quyền Trung ương; dự án thuộc thẩm quyền địa phương; nhóm dự án PPP (đối tác công tư), BT (xây dựng-chuyển giao) và nhóm đề nghị thu hồi.

Việc “khoanh vùng” này giúp làm rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương, khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh trong xử lý công việc. Đến nay, tỉnh đã tháo gỡ thành công 20 dự án thuộc nhiều nhóm thẩm quyền khác nhau.

Điểm nổi bật trong cách làm của Quảng Ninh là tinh thần không “ngồi chờ." Tỉnh đã chủ động kiến nghị Trung ương hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án BT chuyển tiếp và đề xuất áp dụng các nghị quyết mới của Quốc hội để tháo gỡ nút thắt thể chế.

Tại địa phương, các tổ công tác liên ngành đã được thành lập để rà soát toàn diện từng dự án. Đối với các dự án có yếu tố lịch sử phức tạp, tỉnh yêu cầu lập bản đồ hiện trạng, đối chiếu hồ sơ qua các thời kỳ để xây dựng phương án xử lý tổng thể, giải quyết tận gốc vấn đề nhằm tránh tranh chấp, khiếu kiện.

Đặc biệt, để rút ngắn thời gian, Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết đồng thời các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy ngay trong cùng một cuộc họp liên ngành.

Hồi sinh những “khu đất vàng”

Nỗ lực gỡ khó của tỉnh đã mang lại kết quả thực tế, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Nhiều dự án sau nhiều năm "đắp chiếu" đã được tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiêu biểu như Chung cư My Way (phường Hòn Gai), Khu dân cư Đồn Điền hay dự án Cao Xanh-Hà Khánh A mở rộng.

Quảng Ninh đang tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các dự án lớn khác như Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ, Khu đô thị Đông Bắc cảng Cái Rồng, Khu đô thị-du lịch dịch vụ Bái Tử Long 1 và các dự án lấn biển tại phường Cửa Ông.

Phối cảnh Khu đô thị-du lịch dịch vụ Bái Tử Long 1.

Phát biểu tại các cuộc họp về triển khai và kiểm điểm tiến độ các dự án mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, quý II có vai trò then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026. Ông Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành phải nỗ lực ở mức cao nhất, chủ động xử lý dự án chậm triển khai và kiên quyết xử lý các chủ đầu tư chây ỳ, gây lãng phí nguồn lực đất đai của tỉnh; các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trên tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ."

Các sở ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất địa điểm khai thác và nguồn cung ứng vật liệu. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp điều chỉnh thiết kế, biện pháp thi công hoặc sử dụng vật liệu thay thế cho những nguồn vật liệu đang thiếu hụt.

Ủy ban Nhân dân cấp xã khẩn trương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao quỹ đất sạch phục vụ thi công; các chủ đầu tư và doanh nghiệp huy động tối đa tài chính, nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công các dự án đã được cấp phép khởi công và thực hiện nghiêm túc cam kết về tiến độ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng giá đất để có căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với dự án trọng điểm; rà soát dự án lấn biển để khai thác dư địa tăng trưởng kinh tế; rà soát, xử lý dứt điểm về thủ tục đất đai tại khu đô thị; chủ động xử lý dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, vi phạm; hướng dẫn kịp thời cho các địa phương tháo gỡ về vướng mắc trong giải phóng mặt bằng…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang triển khai thực hiện 245 dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh và 107 dự án vốn ngoài ngân sách. Với sự vào cuộc quyết liệt, tỉnh dự kiến trong quý 1/2026 sẽ giải ngân khoảng 6.066 tỷ đồng, đạt 93,3% kịch bản đã đề ra./.

Quảng Ninh: Công nghiệp, thương mại đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng của tỉnh Quảng Ninh ước tăng 11,66%, đây cũng là mức tăng cao nhất qua 10 năm trở lại đây (trong khi các năm đều dao động từ 8,02% đến 10,12%).