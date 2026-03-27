Giá dầu thế giới tăng gần 6% do lo ngại xung đột Trung Đông leo thang

Giá dầu thế giới tăng gần 6% trong phiên 26/3 khi triển vọng hòa bình tại Trung Đông mờ nhạt, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và gián đoạn nguồn cung tiếp tục gây áp lực lên thị trường năng lượng.

Vân Anh
Một trạm xăng ở Hague, Hà Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giá dầu thô thế giới đã bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/3 khi hy vọng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Trung Đông dần tan biến.

Giá dầu Brent tăng 5,7% lên mức 108,01 USD/thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 4,6% lên 94,48 USD/thùng. Kể từ khi xung đột bùng phát, giá dầu Brent đã tăng tổng cộng gần 50% và WTI tăng khoảng 41%.

Thị trường đang theo dõi những tín hiệu ngoại giao trái chiều. Mỹ đã đưa ra một kế hoạch gồm 15 điểm để tìm giải pháp hòa bình, nhưng phía Iran mới chỉ xem xét và chưa có đối thoại cụ thể.

Dù các hoạt động quân sự tại khu vực vẫn tiếp tục được tăng cường, nhưng việc một số tàu chở dầu bắt đầu được phép lưu thông qua các tuyến hàng hải then chốt được xem là một tín hiệu hạ nhiệt bước đầu.

Chuyên gia kinh tế Timothy Snyder tại Matador Economics cho rằng sự nhiễu loạn thông tin đang khiến nhà đầu tư lo ngại và chuyển sang các tài sản an toàn. Còn nhà phân tích Soojin Kim thuộc ngân hàng MUFG cảnh báo việc triển khai quân sự và các hạn chế vận tải đang gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá tình trạng vận chuyển gần như tê liệt qua eo biển Hormuz - chiếm khoảng 1/5 nguồn cung dầu và LNG toàn cầu - là sự gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay.

Ngoài Trung Đông, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu còn chịu tác động từ việc 40% năng lực xuất khẩu của Nga bị đình trệ do xung đột với Ukraine, cùng sản lượng của Iraq giảm vì tồn kho cao.

Hiện tại, một vài tín hiệu lạc quan đã xuất hiện khi tàu chở dầu của Thái Lan và Malaysia đã được phép đi qua eo biển Hormuz.

Pháp cũng đang thảo luận với 35 quốc gia để tìm phương án mở lại tuyến đường biển chiến lược này ngay sau khi xung đột kết thúc./.

(TTXVN/Vietnam+)
