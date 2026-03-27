Giá dầu giảm nhẹ khi Mỹ tạm dừng hoạt động quân sự nhằm vào Iran

Giá dầu thô đi xuống trong phiên 27/3 và đang hướng tới một tuần giảm giá, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định gia hạn thêm 10 ngày đối với lệnh tạm ngừng tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran.

Thông tin này giúp xoa dịu phần nào rủi ro gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì tâm lý thận trọng do triển vọng sớm đạt được giải pháp hòa bình vẫn còn mờ mịt.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4 xu xuống 107,97 USD/thùng vào lúc 13 giờ 48 phút ngày 27/3 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 40 xu xuống mức 94,08 USD/thùng.

Tính chung đến thời điểm này trong tuần, giá dầu WTI đã giảm 4,6% và giá dầu Brent mất 4%. Mặc dù vậy, kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2/2026, hai loại dầu tiêu chuẩn này đã tăng vọt lần lượt 40% và hơn 48%.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định dù có những đồn đoán về việc hạ nhiệt căng thẳng, diễn biến giá dầu thô vẫn phụ thuộc vào mức độ kéo dài của cuộc xung đột. Bất kỳ thiệt hại trực tiếp nào đối với hạ tầng dầu mỏ tại Trung Đông đều có thể buộc thị trường nhanh chóng định lại giá dầu ở mức cao hơn.

Hiện tại, Tổng thống Donald Trump đã gia hạn đến ngày 6/4 để phía Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy.

Phía Mỹ cũng đã điều động thêm binh sỹ đến Trung Đông và đang cân nhắc kiểm soát đảo Kharg - trung tâm dầu mỏ chiến lược của Iran. Trong khi đó, phía Iran vẫn đánh giá đề xuất hòa bình của Mỹ là không công bằng và mang tính một chiều.

Giới phân tích dự báo nếu chiến sự sớm kết thúc, giá dầu thô sẽ giảm nhanh trong những tháng tới. Ngược lại, giá dầu có thể vọt lên mức 200 USD/thùng nếu xung đột kéo dài đến cuối tháng 6/2026.

Các nhà quan sát lưu ý áp lực thị trường đang gia tăng từng ngày, khi các quốc gia châu Á bắt đầu phải sử dụng đến kho dự trữ đệm và cân nhắc điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ./.

