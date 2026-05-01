Giá vàng thế giới phục hồi nhưng vẫn ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên 30/4 nhờ đồng USD suy yếu và giá dầu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn ghi nhận tháng giảm giá thứ hai liên tiếp do những lo ngại về lạm phát làm mờ đi triển vọng cắt giảm lãi suất tại Mỹ.

Theo đó, giá vàng giao ngay đã tăng 1,7% lên 4.618,67 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất một tháng ghi nhận trong phiên trước đó. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng chốt phiên tăng 1,5% ở mức 4.629,60 USD/ounce.

Công ty giao dịch hàng hóa High Ridge Futures nhận định rằng sự chững lại tạm thời của đà tăng giá năng lượng cùng với việc đồng USD sụt giảm đã mang lại lợi thế cho thị trường vàng trong phiên này.

Tâm điểm hiện nay của thị trường đang tập trung vào các kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tính chung trong tháng Tư, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 1%. Mặc dù là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn, nhưng lãi suất cao có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lời khác.

Trong cuộc họp hôm 29/4, Fed đã giữ nguyên lãi suất đồng thời bày tỏ lo ngại về tình hình lạm phát.Dữ liệu mới nhất cũng cho thấy Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ đã tăng 0,7% trong tháng 3/2026.

Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/2022, phù hợp với dự báo của giới chuyên gia.

Các nhà phân tích tại ngân hàng Citi cho rằng áp lực bán vàng có thể vẫn duy trì mạnh trong ngắn hạn do những bất ổn tại Trung Đông, nhưng kỳ vọng kim loại này rồi sẽ lấy lại sức hấp dẫn như một tài sản trú ẩn an toàn.

Citi giữ nguyên mục tiêu giá vàng ở mức 4.300 USD/ounce trong 3 tháng tới và 5.000 USD/ounce trong khoảng 6-12 tháng tới.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng gần 3% lên 73,59 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 5,3% lên 1.980,13 USD/ounce.Tại Việt Nam, thị trường đóng cửa nghỉ lễ./.

​

​