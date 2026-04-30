Trung Quốc áp dụng chính sách thuế nhập khẩu 0% đối với 53 quốc gia châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, theo kế hoạch, từ ngày 1/5, Trung Quốc sẽ chính thức áp dụng chính sách thuế nhập khẩu 0% đối với 53 quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác kinh tế-thương mại song phương.



Đại diện Vụ Thương mại thế giới thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết chính sách này sẽ tạo ra 3 cơ hội lớn. Trước hết, chính sách này sẽ giúp giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận.

Việc áp dụng thuế 0% giảm đáng kể chi phí đưa hàng hóa châu Phi vào thị trường Trung Quốc, qua đó tăng sức cạnh tranh. Trước đây, nhiều mặt hàng chủ lực như cacao của Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) và Ghana chịu thuế 8-22%, càphê và bơ của Kenya chịu thuế lần lượt 8-30% và 20%, trong khi cam quýt và rượu vang của Nam Phi chịu thuế 12% và 14-20%.

Từ ngày 1/5, các sản phẩm đáp ứng quy tắc xuất xứ và yêu cầu kiểm dịch sẽ được hưởng thuế suất 0%, góp phần mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời đa dạng hóa nguồn cung cho thị trường.



Chính sách thuế mới cũng thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư. Mức thuế 0% được kỳ vọng thu hút thêm đầu tư từ Trung Quốc và các đối tác vào châu Phi, qua đó mang lại nguồn vốn, công nghệ, thiết bị và kinh nghiệm quản lý để chế biến sản phẩm ngay tại địa phương trước khi xuất khẩu.

Điều này không chỉ thúc đẩy hình thành và nâng cấp chuỗi công nghiệp, mà còn góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp tại châu Phi, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng thương mại cân bằng, bền vững giữa hai bên.



Bên cạnh đó, quyết định của Trung Quốc thúc đẩy nâng cấp kinh tế. Chính sách thuế 0% sẽ hỗ trợ đa dạng hóa cơ cấu hàng xuất khẩu của châu Phi, nâng cao giá trị gia tăng, tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là các hộ nông dân và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời, chính sách này cũng góp phần mở rộng hợp tác Trung Quốc-châu Phi trong các lĩnh vực như thương mại dịch vụ, thương mại số, công nghiệp xanh và phát triển bền vững, qua đó nâng cao năng lực tự chủ và thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa của châu Phi.



Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với Trung Quốc duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi trong nhiều năm liên tiếp. Kim ngạch thương mại hai chiều không ngừng tăng, cơ cấu hợp tác ngày càng đa dạng, mở rộng sang các lĩnh vực như đầu tư, công nghiệp, hạ tầng, năng lượng, kinh tế số và phát triển xanh.

Việc triển khai chính sách thuế 0% được đánh giá sẽ tiếp tục củng cố xu hướng này, góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác kinh tế Trung Quốc-châu Phi theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững./.

Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao Từ ngày 1/5/2026-30/4/2028, Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp thuế 0%, dưới hình thức thuế suất ưu đãi, cho 20 quốc gia châu Phi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

