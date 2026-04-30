Mỹ gửi đề xuất chi tiết cho Nga và Trung Quốc về ổn định chiến lược

Ngày 29/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định với tư cách là một bên tham gia có trách nhiệm đối với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Nga luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định và tinh thần của hiệp ước này.



Trong thông điệp gửi tới Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Tổng thống Putin nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, cần có thêm các nỗ lực đa phương nhằm tạo điều kiện cho những tiến bộ tiếp theo trên con đường xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không gây tổn hại đến an ninh của bất kỳ bên nào."



Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cho rằng các quốc gia thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ theo hiệp ước có quyền tiếp cận năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình mà không bị hạn chế quá mức.

Là quốc gia dẫn đầu về năng lượng hạt nhân, Nga sẵn sàng phát triển hợp tác trong lĩnh vực này với các bên tham gia NPT có quan tâm. Chính phủ Nga kỳ vọng hội nghị lần này sẽ đạt kết quả tích cực và đóng góp vào cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân.



Trước đó, phát biểu tại hội nghị, ông Andrey Ivanovich Belousov - Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga kiêm Trưởng phái đoàn Nga tham dự hội nghị, cũng khẳng định Nga hoàn toàn tuân thủ các nghĩa vụ của nước này theo NPT và ủng hộ việc củng cố hiệp ước này. Ông cũng bác những đồn đoán “vô căn cứ” cho rằng Nga đang cân nhắc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine.



Về phần mình, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân Christopher Yeaw cho biết nước này đã đưa ra đề xuất về cơ chế ổn định chiến lược đa phương và kiểm soát vũ khí. Các đề xuất chi tiết đã được gửi đến Nga và Trung Quốc, đề cập những bước khả thi ban đầu như đảm bảo minh bạch, giảm thiểu rủi ro và thử nghiệm trong lĩnh vực hạt nhân. Theo ông, những người đồng cấp Nga và Trung Quốc tỏ ra sẵn sàng tham gia thảo luận về những chủ đề trên.



Trong một tuyên bố chung được Nga và Belarus đưa ra cũng trong ngày 29/4 tại hội nghị, hai nước lên án chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, tái khẳng định việc ủng hộ một thế giới an toàn và không có vũ khí hạt nhân.



Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11, diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 27/4-22/5, với sự tham dự của đại diện 191 quốc gia thành viên NPT, nhiều tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức, phong trào phi chính phủ về chống vũ khí hạt nhân trên thế giới./.

​