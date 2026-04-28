Thủ đô nước Pháp sẽ tăng thuế đối với nhà bỏ trống

Theo tờ Le Monde (Pháp) ngày 27/4, chính quyền thủ đô nước Pháp thông báo sẽ áp dụng quy định mới của Luật Tài chính 2026 để tăng mạnh thuế đối với nhà ở bỏ trống từ năm 2027, với kỳ vọng đưa khoảng 20.000 căn hộ trở lại thị trường.

Phát biểu sau khi đắc cử, Thị trưởng Paris Emmanuel Grégoire nhấn mạnh đây là biện pháp trọng tâm trong chính sách nhà ở, trong bối cảnh giá bất động sản tại thủ đô Pháp đã tiến gần mức 10.000 euro (khoảng 11.722 USD)/m2 và tình trạng thiếu nguồn cung cho thuê đang gây khó khăn cho người dân.

Theo số liệu năm 2022 của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE), Paris có khoảng 274.000 căn hộ không có người ở, tương đương 1/5 tổng số nhà, gồm 137.000 nhà bỏ trống và 137.000 nhà thứ hai hoặc nhà sử dụng không thường xuyên. Tỷ lệ nhà bỏ trống đã tăng từ 7% lên 10% trong hơn 10 năm qua.

Theo quy định mới, các thành phố thuộc khu vực căng thẳng về nhà ở có thể gần như tăng gấp đôi thuế đối với nhà bỏ trống. Cụ thể, thuế suất có thể tăng từ 17% lên 30% giá trị cho thuê sau 1 năm không sử dụng và từ 34% lên 60% sau 2 năm.

Phó Thị trưởng phụ trách nhà ở Jacques Baudrier ước tính mức thuế đối với một căn hộ trung bình có thể tăng từ khoảng 2.000 euro lên 4.000 euro mỗi năm sau 2 năm bỏ trống.

Trước đây, khoản thu này do Nhà nước thu, song theo cải cách mới sẽ được chuyển về ngân sách địa phương.

Chính quyền Paris cho biết mục tiêu không phải là tăng nguồn thu mà nhằm khuyến khích chủ sở hữu bán hoặc cho thuê lại nhà. Thành phố kỳ vọng ít nhất 20.000 căn hộ sẽ được đưa trở lại thị trường nhờ biện pháp này.

Luật Tài chính 2026 cũng hợp nhất hai loại thuế hiện hành đối với nhà bỏ trống thành một sắc thuế duy nhất. Tuy nhiên, theo báo cáo năm 2025 của Tòa Thẩm kế Pháp, hiệu quả của các loại thuế này vẫn “hạn chế” và chưa tạo tác động đáng kể đến tổng số nhà bỏ trống, dù một số nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa việc áp dụng thuế và xu hướng giảm tỷ lệ nhà không sử dụng.

Theo dữ liệu của INSEE, Pháp có khoảng 3 triệu nhà bỏ trống vào năm 2025. Sau giai đoạn tăng mạnh từ 2005 đến 2019, tỷ lệ này đã giảm nhẹ từ 8,1% xuống 7,7%.

Giới chức và các tổ chức liên quan cho rằng thuế chỉ là một trong các công cụ xử lý tình trạng nhà bỏ trống, do hiệu quả còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, như khó khăn về thừa kế hoặc nhu cầu cải tạo nhà ở.

Đồng thời, một số địa phương và quốc gia khác cũng áp dụng các biện pháp tương tự nhằm hạn chế tình trạng bất động sản không được sử dụng./.

