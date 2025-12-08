Pháp cảnh báo áp thuế hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã cảnh báo Trung Quốc về khả năng áp thuế nếu Bắc Kinh không hành động nhằm thu hẹp thặng dư thương mại khổng lồ với Liên minh châu Âu (EU).

Trả lời phỏng vấn của nhật báo kinh tế Les Echos ngày 7/12, Tổng thống Macron cho biết đã đưa ra cảnh báo này trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc hồi đầu tháng 12.

Ông nêu rõ nếu Trung Quốc “không có phản ứng, châu Âu sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp mạnh trong những tháng tới.” Những biện pháp này có thể được xây dựng dựa theo mô hình chính sách của Mỹ, trong đó có biện pháp “ áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc."

Theo Les Echos, trong năm 2024, thâm hụt thương mại giữa EU và Trung Quốc - nền kinh tế xếp thứ hai thế giới sau Mỹ - đã vượt 300 tỷ euro ( tương đương 350 tỷ USD).

Tổng thống Emmanuel Macron nhận định rằng ngành công nghiệp châu Âu hiện “mắc kẹt ở thế khó” trong dòng chảy thương mại mạnh mẽ Mỹ-Trung Quốc. Việc tìm kiếm các giải pháp giúp EU bảo toàn vị thế trong thời đại cạnh tranh siêu cường sẽ là “câu chuyện sống còn đối với ngành công nghiệp châu Âu."

Trước đó, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc hồi đầu tháng 12, Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh thay vì để Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu sang châu Âu, EU cần cởi mở chấp thuận và cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư xây dựng, hoạt động và mua lại các công ty tại châu Âu nhằm cải thiện cán cân thương mại.

Tuy nhiên, EU cũng cần thiết lập các khuôn khổ chính sách phù hợp để hạn chế rủi ro chiến lược.

Ngoài ra, ông Emmanuel Macron cũng kêu gọi EU kết hợp giữa các biện pháp bảo vệ những lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất, trong đó có ngành công nghiệp ôtô, với việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, ông Emmanuel Macron - nhà lãnh đạo quốc gia có nền kinh tế xếp thứ hai trong EU sau Đức - cũng thừa nhận việc đạt được đồng thuận trong khối về chính sách áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là một thách thức lớn.

Nguyên nhân là do trong EU, 27 quốc gia thành viên chỉ có thể đưa ra chính sách thương mại thông qua đại diện chung là Ủy ban châu Âu (EC). Trong đó, Đức - quốc gia thành viên EU với sự hiện diện kinh tế sâu rộng tại Trung Quốc, vẫn chưa hoàn toàn thống nhất với lập trường trên./.

