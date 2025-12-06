Khắc phục thẻ vàng IUU: An Giang xử lý nghiêm vi phạm

Cùng với các ngành chức năng và đơn vị có liên quan, Bộ đội Biên phòng An Giang giữ vai trò chủ lực hết sức quan trọng trong tuyến đầu chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của tỉnh An Giang.

Những “Chiến sỹ quân hàm xanh” vừa quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu cá, vừa trực tiếp tuyên truyền, đồng hành cùng ngư dân để ngăn chặn vi phạm IUU và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên ngư trường.

Quyết tâm chung tay cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng để ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả khai thác của ngư dân.

Suốt thời gian qua, Bộ đội Biên phòng An Giang thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống IUU, đặc biệt là điều tra, xác minh, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đây là vấn đề phức tạp và đa dạng của các hành vi vi phạm, từ khai thác đánh bắt trái phép, đưa người xuất cảnh trái phép đến buôn lậu dầu, vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình (VMS) tàu cá…

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, đơn vị điều tra, xác minh, xử lý 27 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài trong hai năm 2024 - 2025. Các trường hợp tàu cá bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ đã đặt ra không ít những thách thức, khó khăn trong công tác điều tra, xử lý.

Các tàu cá không chỉ vi phạm khai thác mà còn buôn lậu dầu và bị tịch thu phương tiện; khi bị bắt giữ, tàu đã được xóa đăng ký, thuyền viên làm việc trên tàu khi được trả về Việt Nam không có mặt tại địa phương; vi phạm VMS; không thông tin đăng ký chính thức của tàu; không có hải trình khai thác; không nhận được kết quả xử lý của lực lượng chức năng nước ngoài đối với tàu cá và thuyền viên bị bắt giữ…

Ngư dân kiểm tra ngư lưới cụ. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Bộ đội Biên phòng An Giang tích cực điều tra, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, nhằm nâng cao ý thức của ngư dân, đồng thời tuyên truyền, giáo dục để ngư dân hiểu rõ hậu quả pháp lý và kinh tế khi vi phạm IUU, quyết tâm giải quyết tận gốc tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Nhằm giải quyết các vụ việc IUU một cách triệt để, Bộ đội Biên phòng An Giang thực hiện quy trình nghiêm ngặt, từ tiếp nhận thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh chủ tàu, quá trình hoạt động trên biển, tình trạng đăng ký, thông tin về VMS đến xử lý và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm khác.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chia sẻ, đơn vị quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, tập trung quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống IUU.

Cụ thể, tuyên truyền kết hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết không giải quyết cho các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản xuất bến.

Triển khai đợt thi đua cao điểm phòng, chống khai IUU, đơn vị đã tổ chức hơn 200 cuộc tuần tra, kiểm tra với khoảng 1.000 lượt cán bộ tham gia, kiểm tra trên 1.000 phương tiện và khoảng 5.000 ngư dân. Lực lượng chức năng đã phát hiện 27 vụ vi phạm, liên quan đến 27 tàu và 34 đối tượng vi phạm IUU.

Để ngăn chặn vi phạm IUU, nhất là tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, Bộ đội Biên phòng An Giang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ phương tiện.

Đơn vị kiên quyết không giải quyết cho các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản xuất bến; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nắm chắc, quản lý chặt các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, tàu mất kết nối dài ngày hoặc tàu không đủ điều kiện khai thác. Các tàu cá chưa được cấp phép, chưa đăng kiểm sẽ gắn bảng “Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.”

Cạnh đó, Bộ đội Biên phòng An Giang đẩy mạnh công tác tuần tra trên biển, nhất là truy quét các tàu cá “3 không” và tàu đã xóa đăng ký nhưng vẫn cố tình khai thác thủy sản.

Đồng thời, tổ chức chặt chẽ việc kiểm chứng khi làm thủ tục cho tàu xuất, nhập bến, đảm bảo 100% các tàu cá khi xuất bến đều có đầy đủ thủ tục, giấy tờ và trang thiết bị theo quy định.

Mặc dù Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp các lực lượng chức năng và địa phương tăng cường tuyên truyền và kiểm tra, nhưng tình trạng tàu cá vi phạm IUU vẫn còn tái diễn.

Nguyên nhân sâu xa vẫn là một số ngư dân bất chấp lời cảnh báo để đưa tàu cá đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; áp lực kinh tế, lợi ích trước mắt và nhu cầu trả nợ ngân hàng; vấn nạn khai thác tràn lan, sử dụng kích điện và ngư cụ cấm dẫn đến nguồn lợi thủy sản trên ngư trường trong nước dần cạn kiệt và khai thác không hiệu quả…

Ngoài ra, công tác kiểm soát và xử lý vi phạm trên thực địa cũng gặp nhiều thách thức. Vùng biển tỉnh An Giang diện tích hơn 63.000 km², trên 140 hòn đảo lớn nhỏ, bờ biển dài hơn 200km với khoảng 100 cửa sông, cửa lạch, bãi ngang và phạm vi kiểm soát của biên phòng rất rộng.

Mặt khác, khó khăn về phương tiện tuần tra gây ảnh hưởng bất lợi trong việc phối hợp với các lực lượng khác để tuần tra, kiểm soát khép kín vùng biển.

Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng địa hình phức tạp này để trốn tránh sự kiểm soát của ngành chức năng.

Để góp phần cùng cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng”, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang nhấn mạnh, tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo và tăng cường tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chống IUU. Đơn vị đẩy mạnh thực thi pháp luật, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.

Tham mưu cho địa phương quy hoạch lại đội tàu, cắt giảm các tàu không đủ quy định và quản lý chặt chẽ giấy phép khai thác. Hoàn thiện hệ thống VMS để kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý tàu cá vi phạm.

Phối hợp với địa phương nghiên cứu các giải pháp, tạo điều kiện cho ngư dân chuyển đổi nghề, từ đánh bắt sang nuôi trồng bền vững, kết hợp với bảo vệ môi trường và phát triển du lịch biển.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp nêu, với tinh thần bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và xác định chống IUU là nhiệm vụ trọng tâm, Bộ đội Biên phòng An Giang nỗ lực tối đa, quyết liệt để không chỉ giảm thiểu vi phạm mà còn giúp ngư dân bám biển, phát triển sinh kế lâu dài, hướng tới một ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, trước mắt đạt mục tiêu chung là tháo gỡ “Thẻ vàng” của EC./.

