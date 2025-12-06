Sản lượng vụ Mùa cả nước ước đạt hơn 8 triệu tấn, năng suất tăng 2,2 tạ mỗi ha

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố ngày 6/12, tính đến 20/11/2025, cả nước thu hoạch được hơn 1,28 triệu ha lúa Mùa, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Vụ Mùa năm nay thời tiết đầu vụ tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên tới thời điểm thu hoạch, mưa lớn do bão gây ngập lụt tại một số địa phương đã ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch chung của cả nước.

Theo báo cáo của các địa phương, năng suất lúa Mùa cả nước năm nay ước đạt 52,4 tạ/ha, tăng 2,2 tạ/ha so vụ mùa năm 2024; trong đó, các địa phương phía Bắc ước đạt 50,7 tạ/ha, tăng 3,2 tạ/ha.

Năng suất lúa Mùa các địa phương phía Nam ước đạt 55,3 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha so với vụ mùa năm 2024. Sản lượng lúa Mùa cả nước ước đạt 8,07 triệu tấn, tăng 314,7 tấn so với vụ Mùa năm 2024.

Diện tích gieo trồng lúa Thu Đông năm 2025 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Ninh ước đạt 716,6 nghìn ha, giảm 1,3 nghìn ha so cùng kỳ năm 2024 do một số địa phương chuyển đổi một phần diện tích đất lúa sang trồng cây ăn trái và rau màu cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ngoài ra, một số nơi chưa xuống giống, chủ động đưa nước vào ruộng để đón phù sa chuẩn bị cho gieo trồng vụ đông xuân năm 2025-2026.Tính đến ngày 20/11/2025, các địa phương thu hoạch được 435,7 nghìn ha lúa Thu Đông, chiếm 60,8% diện tích gieo cấy và bằng 95,9% cùng kỳ năm 2024, chủ yếu do xuống giống muộn đặc biệt tại An Giang là địa phương có diện tích lúa Thu Đông lớn nhất trong vùng, diện tích thu hoạch của An Giang hiện chỉ đạt 155,7 nghìn ha, chiếm 62,9% diện tích xuống giống và bằng 84,9% cùng kỳ năm 2024.

Về cây hàng năm, do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt nên diện tích hầu hết các cây rau màu đều giảm so cùng kỳ năm 2024. Mặc dù tiến độ gieo trồng giảm ở hầu hết các loại cây, song nhìn chung các địa phương miền Bắc nhanh chóng khôi phục sản xuất ngay khi điều kiện thời tiết ổn định trở lại.

Các vùng rau chuyên canh tại Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc đang đẩy mạnh mở rộng diện tích gieo trồng phục vụ nhu cầu cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, chăn nuôi trâu tiếp tục xu hướng giảm, chủ yếu do diện tích chăn thả tự nhiên bị thu hẹp, chi phí đầu tư lớn, thời gian nuôi dài và lợi nhuận thấp.

Đàn bò giảm nhẹ chủ yếu do thiếu nguồn thức ăn thô xanh, chi phí đầu vào cao và chăn nuôi nhỏ lẻ kém hiệu quả. Tuy nhiên, đàn bò vẫn tăng ở một số địa phương nhờ thị trường tiêu thụ ổn định và hệ thống trang trại công nghệ cao phát triển.

(Nguồn: TTXVN)

Cùng với đó, chăn nuôi lợn tại nhiều địa phương bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nhưng tại các tỉnh miền trung do chịu tác động nặng nề của mưa lũ, quá trình tái đàn bị gián đoạn, quy mô chăn nuôi thu hẹp, khả năng khôi phục sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Chăn nuôi gia cầm tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ khiến sản lượng suy giảm cục bộ, nhưng số lượng gia cầm của cả nước vẫn duy trì đà tăng nhờ các vùng còn lại ổn định và mở rộng quy mô chăn nuôi.

Cục Thống kê cho biết diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 11 ước đạt 29,9 nghìn ha, giảm 4,8% so cùng kỳ 2024; sản lượng gỗ khai thác đạt 2.478,5 nghìn m3, tăng 1,9% do giá gỗ nguyên liệu duy trì ổn định, nhiều địa phương đẩy mạnh khai thác gỗ đến kỳ thu hoạch.

Tính chung 11 tháng năm 2025, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 281,1 nghìn ha, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2024; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 83 triệu cây, tăng 1%; sản lượng gỗ khai thác đạt 22.881,5 nghìn m3, tăng 6,8%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 11 đạt 18,8 ha, giảm 76% so cùng kỳ năm 2024, trong đó rừng bị chặt, phá là 18,7 ha, giảm 75,1%; diện tích rừng bị cháy là 0,1 ha, giảm 96,9%. Tính chung 11 tháng năm 2025, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.059,6 ha, giảm 33,1% so cùng kỳ 2024.

Cục Thống kê cũng cho biết sản lượng thủy sản tháng 11 ước đạt 904,5 nghìn tấn, tăng 2,6% so cùng kỳ năm 2024. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 625,7 nghìn tấn, tăng 5,4% so cùng kỳ 2024.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 278,8 nghìn tấn, giảm 3,2% so cùng kỳ năm 2024 do thời tiết bất lợi bởi cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão, các phương tiện nằm bờ tránh bão đã ảnh hưởng trực tiếp hoạt động khai thác thủy sản biển. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 259,5 nghìn tấn, giảm 2,8% so cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 11 tháng năm 2025, sản lượng thủy sản ước đạt 9.049,6 nghìn tấn, tăng 2,9% so cùng kỳ 2024./.

