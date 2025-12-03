Vàng neo cao, nhà đầu tư vàng chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ

Giá vàng ở châu Á vẫn trên mức 4.200 USD/ounce trong phiên giao dịch chiều 3/12, khi các nhà đầu tư chờ đợi Mỹ công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng. Những dữ liệu này sẽ tác động đến xu hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.205,78 USD/ounce vào lúc 13 giờ 47 phút (giờ Việt Nam) sau khi giảm hơn 1% trong phiên giao dịch trước đó. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,4% lên 4.237,20 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer tại KCM Trade cho biết, vàng vẫn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ triển vọng lãi suất. Tuy nhiên, ông cho rằng họ đang chờ đợi thêm bằng chứng về sự suy yếu của nền kinh tế, yếu tố có thể thúc đẩy Fed đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất trong tháng này.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu quan trọng, bao gồm báo cáo việc làm của ADP tháng 11/2025 công bố vào ngày 3/12 và chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 9/2025-chỉ số lạm phát mà Fed ưu tiên, sẽ được công bố vào ngày 5/12.

Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tuần tới hiện đã tăng lên 88% so với 85% một tuần trước. Vàng, vốn không sinh lời, thường có xu hướng tốt khi lãi suất thấp.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 17 phút phiên 3/12 công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 152,50-154,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá bạc giảm 1% xuống 57,87 USD/ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục 58,94 USD/ounce trong phiên giao dịch trước đó./.

