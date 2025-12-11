Giá vàng ngày 11/12: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới biến động nhẹ trong phiên 10/12 sau động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong khi giá bạc chạm mức cao nhất từ trước đến nay.

Vào lúc 3 giờ 17 phút sáng ngày 11/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng nhẹ lên 4.236,57 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 2/2026 chốt phiên giảm nhẹ xuống còn 4.224,70 USD/ounce.

Kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, đã thông báo cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm.

Lãi suất liên bang của Mỹ được đưa về biên độ 3,5-3,75%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Đây là lần hạ lãi suất thứ ba trong vòng bốn tháng của Fed, một động thái được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường cho vay thuận lợi hơn, hỗ trợ nền kinh tế số một thế giới.

Lãi suất thấp hơn thường làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng.

Tuy nhiên, quyết định cắt giảm lãi suất này được đưa ra sau một cuộc bỏ phiếu không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối, và Fed cũng ra tín hiệu có thể sẽ tạm dừng việc cắt giảm lãi suất hơn nữa để các quan chức có thời gian tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng hơn về hướng đi của thị trường việc làm và lạm phát.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ đang ở vị thế tốt để ứng phó với những diễn biến kinh tế sắp tới, đồng thời từ chối đưa ra dự đoán về việc liệu có một đợt cắt giảm khác trong tương lai gần hay không.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 11/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,7-154,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

