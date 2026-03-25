Đồng USD suy yếu đẩy giá vàng đi lên

Giá vàng tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 25/3, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu. Trong khi đó, thông tin Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch chấm dứt xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu giảm, giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát cao và khả năng lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao.

Cụ thể, chiều phiên này, giá vàng giao ngay tăng 2,2% lên 4.570,74 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 4/2026 tăng 3,8% lên 4.569,10 USD/ounce.

Đồng USD giảm giá, khiến vàng - được định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Theo ông Christopher Wong, chiến lược gia tại OCBC, kỳ vọng hạ nhiệt xung đột Trung Đông cùng với việc USD suy yếu đang giúp nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại. Điều này cho thấy vàng không mất đi vai trò tài sản trú ẩn, mà chỉ tạm thời bị lu mờ bởi sức mạnh của đồng USD trong vài phiên trước đó.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng vẫn nhạy cảm với kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), diễn biến của đồng USD và tình hình địa chính trị. Tuy nhiên, đà phục hồi hiện tại cho thấy các nhịp điều chỉnh giảm có thể tiếp tục được hỗ trợ, trừ khi lợi suất thực tăng mạnh.

Giá dầu giảm xuống dưới 100 USD/thùng cũng góp phần hạ nhiệt lo ngại lạm phát, khi triển vọng về một lệnh ngừng bắn có thể làm giảm gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông – trung tâm sản xuất năng lượng quan trọng của thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang đạt tiến triển trong đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời giành được một nhượng bộ quan trọng từ Iran.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, nhà đầu tư đã giảm kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12/2026 xuống còn khoảng 16%, từ mức 25% ghi nhận vào cuối tuần trước.

Ngân hàng JPMorgan nhận định, dù giá vàng hiện thấp hơn khoảng 17% so với trước khi xung đột ở Trung Đông nổ ra do đồng USD mạnh lên và xu hướng giảm rủi ro trên diện rộng, nhưng các đợt điều chỉnh như vậy thường là cơ hội mua vào trong ngắn hạn. Triển vọng tăng giá của vàng có thể càng được củng cố nếu xung đột kéo dài.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 3,1% lên 73,42 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1,8% lên 1.969,64 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 1,2% lên 1.457,07 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 25/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,50-173,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)./.

