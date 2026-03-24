Saudi Aramco tiếp tục cắt giảm nguồn cung dầu cho khách hàng châu Á

Saudi Aramco, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới của Saudi Arabia, đã tiếp tục cắt giảm nguồn cung dầu thô cho các khách hàng châu Á trong tháng 4/2026, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp thực hiện động thái này. Một số nguồn tin cho biết nguyên nhân là do cuộc xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn thương mại qua eo biển Hormuz.

Theo các nguồn tin, Saudi Aramco chỉ cung cấp dầu Arab Light xuất khẩu từ cảng Yanbu ở Biển Đỏ cho các khách hàng theo hợp đồng trong tháng 4/2026. Điều này khiến nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu châu Á tiếp tục khan hiếm và hạn chế sản lượng sản phẩm tinh chế.

Trong tuyên bố, Saudi Aramco khẳng định đang đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định bằng cách tận dụng tuyến xuất khẩu thay thế qua cảng Yanbu để ứng phó với tình hình khu vực.

Tập đoàn cho biết vẫn cam kết đáp ứng nhu cầu khách hàng, với lịch trình bốc hàng được điều chỉnh theo thực tế mới và khách hàng luôn được thông báo.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy Saudi Arabia đã xuất khẩu 4,355 triệu thùng/ngày tính từ đầu tháng 3/2026 tới nay, giảm mạnh so với mức 7,108 triệu thùng/ngày của tháng 2/2026.

Saudi Aramco đang nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu qua cảng Yanbu để bù đắp cho sự gián đoạn tại eo biển Hormuz, với khối lượng bốc hàng dự kiến đạt mức kỷ lục trong tháng 3/2026.

Sinopec - nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc - dự kiến sẽ nhận khoảng 24 triệu thùng dầu của Saudi Arabia từ cảng Yanbu trong tháng này./.

Giá dầu thế giới tăng trở lại do lo ngại gián đoạn nguồn cung Giá dầu thế giới phục hồi trong phiên 24/3 khi thị trường đánh giá lại rủi ro nguồn cung do xung đột Trung Đông, giữa lúc Iran phủ nhận đàm phán với Mỹ và nguy cơ gián đoạn vận chuyển vẫn hiện hữu.