Mỹ và tập đoàn của Pháp ký thỏa thuận gần 1 tỷ USD phát triển khí tự nhiên

Khoản đầu tư 928 triệu USD vốn dành cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Bắc Carolina và New York sẽ được "tái phân bổ" sang các dự án khí tự nhiên tại Mỹ, trong đó có nhà máy Rio Grande LNG.

Thùy Dung
(Ảnh minh họa. Nguồn: NextDecade)
Chính phủ Mỹ và tập đoàn năng lượng Pháp TotalEnergies ngày 23/3 đã ký thỏa thuận trị giá gần 1 tỷ USD nhằm chấm dứt các dự án điện gió ngoài khơi tại Mỹ, đồng thời chuyển hướng nguồn vốn sang phát triển năng lượng hóa thạch, chủ yếu là khí tự nhiên.

Thỏa thuận được công bố tại hội nghị năng lượng CERAWeek ở Houston (Mỹ), với sự tham dự của Bộ trưởng Nội vụ nước chủ nhà Doug Burgum và Tổng Giám đốc TotalEnergies Patrick Pouyanne. Theo đó, khoản đầu tư 928 triệu USD vốn dành cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Bắc Carolina và New York sẽ được “tái phân bổ” sang các dự án khí tự nhiên tại Mỹ, trong đó có nhà máy Rio Grande LNG.

Trước đó, TotalEnergies đang phát triển danh mục điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 4 GW, bao gồm 3 GW tại khu vực New York Bight và 1 GW tại Bắc Carolina.

Tuy nhiên, các dự án này đã bị “đóng băng” từ cuối năm 2024 do khó khăn trong việc xin cấp phép liên bang, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thay đổi định hướng chính sách năng lượng.

Động thái mới nhất phản ánh sự đảo chiều rõ rệt trong chiến lược năng lượng của Mỹ. Nếu như dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, điện gió ngoài khơi được thúc đẩy mạnh mẽ như một trụ cột trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thì chính quyền hiện tại lại tỏ ra hoài nghi về hiệu quả và chi phí của loại hình năng lượng này.

Tổng Giám đốc Patrick Pouyanne cho rằng điện gió ngoài khơi hiện “không phải là phương án sản xuất điện có chi phí hợp lý nhất” tại Mỹ, trong khi các nhà máy điện chạy khí tự nhiên vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ông nhấn mạnh việc tái đầu tư nguồn vốn vào lĩnh vực khí đốt là lựa chọn “hợp lý hơn” trong bối cảnh chính sách năng lượng mới.

Song song với thỏa thuận trên, TotalEnergies cũng ký ý định thư hợp tác dài hạn với nhà phát triển Glenfarne mua khoảng 2 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mỗi năm trong vòng 20 năm từ dự án Alaska LNG./.

