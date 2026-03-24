Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án khu công nghiệp

Chiều 23/3, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ về tình hình hoạt động và triển khai các dự án trên địa bàn từ khi hợp nhất đơn vị hành chính đến nay.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính đến nay, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố đã có bước rà soát tổng thể về các khu công nghiệp trên địa bàn và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Qua đây, hỗ trợ tốt cho Ủy ban nhân dân thành phố trong chỉ đạo, điều hành ở lĩnh vực phát triển công nghiệp của thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng đánh giá cao tập thể Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp về sự đoàn kết, trình độ chuyên môn của cán bộ công chức ban quản lý.

Sự ổn định về hoạt động của đơn vị cũng góp phần hỗ trợ cho hoạt động của các khu công nghiệp và doanh nghiệp trong thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị thời gian tới ban quản lý, các sở, ngành liên quan linh hoạt trong thực hiện quy hoạch trong các khu công nghiệp. Lãnh đạo chủ chốt của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các khu công nghiệp hiện nay.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị đơn vị kết hợp với Sở Xây dựng chủ động rà soát lại các khu công nghiệp đã hình thành, đảm bảo vấn đề kết nối không để tắc giao thông cục bộ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường cùng phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án Khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ, đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung đã thành lập, đơn vị được giao quản lý 13 khu công nghiệp gồm 9 khu công nghiệp đang hoạt động, 1 khu công nghiệp đang xây dựng kết cấu hạ tầng, 3 khu công nghiệp trong giai đoạn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 2 cụm công nghiệp tập trung; 1 Trung tâm Điện Lực Sông Hậu; 1 Trung tâm Điều hành Khu công nghiệp Sông Hậu.

Đối với các khu công nghiệp định hướng lập quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố được giao quản lý 40 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp tập trung, 1 Trung tâm Điện Lực Sông Hậu và 1 Trung tâm Điều hành Khu công nghiệp Sông Hậu với tổng diện tích 21.663,82 ha và 1 khu kinh tế Trần Đề với diện tích 40.000 ha.

Giai đoạn 2026-2030 quy hoạch phát triển 15 khu công nghiệp; giai đoạn sau năm 2030, quy hoạch phát triển 12 khu công nghiệp. Trong số đó, năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương lập quy hoạch xây dựng 9 Khu công nghiệp (An Nghiệp mở rộng; Khu công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Phú Mỹ; Khu công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ Trần Đề; Trần Đề 2; Đông Phú; Long Thạnh; Tân Bình; Vĩnh Thạnh 2; Vĩnh Thạnh 3), đối với các khu này, Ban Quản lý đang khẩn trương triển khai các thủ tục lập quy hoạch.

Về thu hút và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, từ khi sáp nhập đơn vị hành chính đến nay, Ban Quản lý đã các hoạt động xúc tiến và làm việc với 24 nhà đầu tư. Kết quả, đã thu hút 8 dự án đầu tư mới (7 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 17.756 tỷ đồng, 1 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký 100 triệu USD).

Đại diện Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Cần Thơ đề xuất. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết, Ban Quản lý luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đây, nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh được kịp thời tháo gỡ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quản lý và phát triển các khu công nghiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp chưa đạt tiến độ đề ra. Công tác phối hợp về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường trong các khu, cụm công nghiệp có nơi chưa chặt chẽ...

Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị tập trung Quán triệt, cụ thể hoá các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Đảng ủy Uỷ ban nhân dân thành phố lần thứ nhất; đặc biệt là các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Hoàn thành thủ tục thành lập mới 3 khu công nghiệp, lập quy hoạch các khu công nghiệp được giao; lập đề án thành lập Khu kinh tế Trần Đề. Triển khai thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố tiếp tục tăng cường đôn đốc, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nhất là Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2), Khu công nghiệp Đông Phú 2, Khu công nghiệp Sông Hậu 2...

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ, đến nay trong các khu, cụm công nghiệp thu hút 348 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký trong nước trên 134.800 tỷ đồng và vốn đầu tư đăng ký nước ngoài 4.492,332 triệu USD./.

